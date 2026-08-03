Athletico-PR x Vitória: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil hoje

Athletico-PR e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h, de Brasília, na Arena da Baixada. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

As equipes iniciam a disputa por uma vaga nas quartas de final em momentos distintos da temporada.

Enquanto o Furacão chega embalado por uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro baiano tenta se recuperar após resultados recentes negativos e busca surpreender fora de casa.

Como chega o Athletico-PR para o confronto

O Athletico-PR garantiu vaga nas oitavas de final após eliminar o Atlético-GO na quinta fase, nos pênaltis, em maio. Desde então, a equipe comandada por Odair Hellmann evoluiu no Campeonato Brasileiro e vive boa fase, acumulando seis partidas de invencibilidade na competição, ocupando a terceira colocação, com 37 pontos.

Para o confronto, o treinador deve contar com os retornos do lateral-esquerdo Esquivel, recuperado de um trauma no pé, e do volante Luiz Gustavo, preservado na última rodada. O atacante Kerwin Vargas, anunciado recentemente, foi regularizado e aparece como opção no banco de reservas.

Como chega o Vitória para o confronto

O Vitória estreou na Copa do Brasil apenas na quinta fase e garantiu classificação ao eliminar o Flamengo. No entanto, a equipe de Jair Ventura chega pressionada após três partidas sem vencer e uma derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, em duelo marcado por reclamações em relação à arbitragem.

Com Brítez inscrito na competição, o treinador pode manter a formação utilizada no último compromisso. Caso opte por um time mais ofensivo, Erick ou Diego Tarzia aparecem como alternativas para reforçar o setor de ataque.

Onde assistir a Athletico-PR x Vitória

TV: sportv, Premiere e ge TV.

Prováveis escalações

Athletico (Técnico: Odair Hellmann): Santos; Terán (Arthur Dias), Aguirre e Arthur Dias (Esquivel); Benavídez, Jadson, Luiz Gustavo e Claudinho; Leozinho, Mendoza e Viveros.

Vitória (Técnico: Jair Ventura): Lucas Arcanjo; Fabiano Souza, Brítez (Erick ou Diego Tarzia), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Baralhas e Martínez; Matheuzinho e Renê.