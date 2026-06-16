França estreia contra Senegal tentando afastar fantasma da Copa de 2002

A seleção da França inicia sua campanha na Copa do Mundo 2026 diante do Senegal carregando uma lembrança difícil de apagar.

Em 2002, os senegaleses surpreenderam os então campeões mundiais com uma vitória por 1 a 0 na estreia do torneio. Agora, mais de duas décadas depois, as duas equipes voltam a se enfrentar em uma abertura de Mundial.

Embora o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, minimize os paralelos entre as duas partidas, de acordo com o jornal The Guardian, ele tem reforçado uma mensagem ao elenco: evitar qualquer excesso de confiança.

Para o treinador, a humildade será fundamental para que a equipe não repita erros que marcaram uma das campanhas mais decepcionantes da história da França em Copas do Mundo.

França inicia nova fase após ciclo de veteranos

A seleção francesa chega ao Mundial com mudanças importantes em relação ao grupo que disputou as últimas edições do torneio.

Desde a derrota para a Argentina na final de 2022, jogadores experientes como Hugo Lloris, Olivier Giroud, Antoine Griezmann e Raphaël Varane deixaram a equipe.

A renovação também trouxe uma nova liderança. Kylian Mbappé assumiu a braçadeira de capitão e passou a ocupar um papel central dentro e fora de campo. Ainda assim, Deschamps reconhece que o grupo perdeu referências importantes e busca novas lideranças para o ciclo atual.

O goleiro Mike Maignan, que disputará sua primeira Copa do Mundo como titular, aparece como um dos nomes cotados para assumir parte dessa responsabilidade.

Além disso, a França ainda busca a melhor configuração para seu setor ofensivo. Um dos principais temas discutidos no país é a convivência entre Mbappé e Ousmane Dembélé.

Recém-premiado com a Bola de Ouro após uma temporada de destaque no PSG, Dembélé vive o melhor momento da carreira atuando em funções mais centrais. Na seleção, porém, a posição de centroavante continua ocupada por Mbappé.

A situação alimenta debates sobre a melhor forma de aproveitar dois dos principais talentos do futebol francês. No amistoso contra a Irlanda do Norte, vencido por 3 a 1, Deschamps testou Dembélé mais próximo do centro do ataque, em uma formação que também contou com Michael Olise.

Apesar dos experimentos, o jornal destaca que o treinador tem indicado que não pretende alterar significativamente o papel de Mbappé durante a competição.

A lição deixada pelo fracasso de 2002

As comparações com a Copa do Mundo de 2002 não acontecem apenas pelo adversário da estreia. Naquele torneio, a França chegou como atual campeã mundial e europeia, com um elenco repleto de estrelas, mas não conseguiu marcar um único gol e terminou na última colocação de seu grupo.

Para ex-jogadores da seleção, o excesso de confiança foi um dos fatores que contribuíram para o fracasso.

Deschamps evita associar diretamente sua equipe àquela geração, mas tem feito constantes alertas sobre a necessidade de manter os pés no chão. As declarações recentes de alguns jogadores sobre a força do elenco francês levaram o treinador a reforçar o discurso de cautela às vésperas da estreia.

Renovação marca a última Copa de Deschamps

A Copa do Mundo de 2026 também representa o encerramento de um ciclo. Deschamps já confirmou que deixará o comando da seleção após o torneio.

Em sua convocação, o treinador apostou em uma renovação significativa. Dez jogadores disputam pela primeira vez um grande torneio internacional, enquanto 12 ainda não haviam atuado sequer um minuto em Copas do Mundo.

Entre os nomes que simbolizam essa nova geração estão Michael Olise e Rayan Cherki, apontados por companheiros como responsáveis por trazer mais criatividade e imprevisibilidade ao time.

A expectativa da França é que a renovação ajude a evitar os erros do passado e permita que a equipe encerre a era Deschamps com mais uma campanha de destaque em Copas do Mundo.

Para os franceses, vencer o Senegal na estreia significaria muito mais do que somar três pontos. Seria também uma forma de afastar definitivamente as lembranças de um dos capítulos mais traumáticos de sua história no torneio.