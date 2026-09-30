Lenda da NBA, Shaquille O'Neal 'alfineta' NBA: 'Basquete na Europa é um pouco melhor'

RESUMO | A lenda da NBA Shaquille O'Neal afirmou que o basquete europeu é superior ao norte-americano em termos de intensidade e competitividade ao longo da temporada.

A passagem de Shaquille O'Neal por Kaunas, na Lituânia, para acompanhar de perto a estreia do Zalgiris, da Lituânia, na Euroliga contra o Olympiacos, da Grécia, rendeu declarações contundentes que agitaram o mundo do basquete.

Segundo o Mundo Deportivo, o lendário pivô e tetracampeão da NBA não poupou elogios à atmosfera e à competitividade do esporte no Velho Continente, alfinetando diretamente o modelo de disputa da liga norte-americana.

Conhecido por sua sinceridade, 'Shaq' destacou a paixão dos torcedores europeus e comparou a seriedade com que os confrontos são disputados de ponta a ponta na Europa com a postura de alguns atletas na NBA:

"Sei que o jogo europeu é um pouco melhor que o da NBA. Sei que vou receber muitas críticas por dizer isso, mas lá [na Europa] todos jogam com muita intensidade em todas as partidas. Sabe, temos jogadores na NBA que relaxam até o All-Star Weekend ou os Playoffs ou o que quer que seja", declarou o ex-jogador de equipes como Lakers e Heat.

A paixão das torcidas e a atmosfera na Europa

Aproveitando a visita ao Zalgirio Arena para assistir ao duelo diante do atual campeão da Euroliga, O'Neal relembrou sua breve experiência anterior acompanhando uma partida no continente europeu e brincou com a devoção dos torcedores locais pelo basquete:

"Só fui a um jogo na Europa e foi uma loucura. Por isso, estou com muita vontade de ver o quão intenso e maluco esse jogo vai ficar", comentou o ex-atleta, acrescentando em tom descontraído sobre a lotação da arena: "Sei que haverá 15.000 pessoas. Os torcedores europeus adoram este esporte. Também me disseram que se eu quisesse entrar na casa de alguém para roubar hoje à noite, provavelmente conseguiria porque todo mundo vai estar no jogo".

De acordo com o Mundo Deportivo, as declarações de O'Neal rapidamente ganharam destaque na imprensa esportiva internacional, reabrindo o debate sobre as diferenças estruturais, o calendário e a intensidade competitiva entre o basquete FIBA e a principal liga profissional dos Estados Unidos.

O domínio implacável de Shaquille O'Neal: a carreira lendária e os títulos na NBA

Considerado uma das forças mais dominante da história do basquete mundial, Shaquille O'Neal redefiniu a posição de pivô na NBA ao aliar uma imponência física (2,16m e mais de 140kg) a uma agilidade e explosão incomuns para atletas de seu porte. Selecionado como a primeira escolha geral do Draft de 1992 pelo Orlando Magic, 'Shaq' causou impacto imediato na liga, faturando o prêmio de Novato do Ano (Rookie of the Year) e conduzindo a franquia à sua primeira aparição em Finais de NBA em 1995.

A consagração de sua carreira, no entanto, veio com a sua transferência para o Los Angeles Lakers em 1996, onde formou uma das melhores duplas da história da liga ao lado de Kobe Bryant. Sob o comando do técnico Phil Jackson, O'Neal liderou os angelinos a um histórico tricampeonato consecutivo (2000, 2001 e 2002), sendo eleito o MVP das Finais em todas as três ocasiões e conquistando o prêmio de MVP da Temporada Regular em 2000 de forma quase unânime. Posteriormente, o lendário pivô ainda adicionaria mais um anel de campeão à sua galeria ao conquistar a temporada de 2006 pelo Miami Heat.

Ao longo de 19 temporadas na NBA — que também incluiram passagens por Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics —, o currículo de Shaquille O'Neal acumulou marcas extraordinárias:

4 títulos da NBA (2000, 2001, 2002 e 2006).

3 prêmios de MVP das Finais (empatado com outras lendas entre os maiores vencedores da honraria).

15 seleções para o All-Star Game.

2 vezes cestinha (artilheiro) da temporada regular.

Médias vitalícias de 23,7 pontos e 10,9 rebotes por partida na temporada regular.

O que Shaquille O'Neal disse sobre o basquete europeu?

O ex-jogador afirmou que o jogo na Europa é um pouco melhor e mais intenso do que na NBA, apontando que os atletas competem com seriedade em todos os confrontos.

Qual foi a crítica de Shaq aos jogadores da NBA?

Ele criticou o fato de alguns atletas na liga norte-americana relaxarem em boa parte da temporada regular até a chegada do All-Star Weekend ou dos Playoffs.

Onde O'Neal fez essas declarações?

As declarações ocorreram em Kaunas, na Lituânia, onde o ex-pivô esteve presente para assistir a uma partida da Euroliga entre Zalgiris e Olympiacos.

Como Shaq descreveu os torcedores na Europa?

Ele destacou a enorme paixão dos fãs europeus e brincou que arenas com 15 mil pessoas esvaziam as ruas durante os jogos.