Esporte

Sem Camavinga e Griezmann, França anuncia os 26 convocados para a Copa de 2026

Le Bleus estreiam no Mundial diante de Senegal, em Nova Jersey

Deschamps: treinador deixou nomes importantes de fora da convocação ((Foto: Simon Wohlfahrt / AFP via Getty Images))

Deschamps: treinador deixou nomes importantes de fora da convocação ((Foto: Simon Wohlfahrt / AFP via Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 14 de maio de 2026 às 16h32.

A seleção francesa é uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026 e anunciou nesta quinta-feira, 14, a convocação para o torneio.

A lista com 26 nomes conta com vários destaques, como Kylian Mbappé, do Real Madrid, e Ousmane Dembélé, Bola de Ouro em 2025. Mas também teve a baixa de Karim Benzema, histórico jogador que sequer esteve na lista prévia com 55 nomes. Outro nome conhecido dos Bleus, Antoine Grizmann, também ficou de fora da lista.

Além dele, Eduardo Camavinga, do Real Madrid, também ficou ausente da convocação. Didier Deschamps, treinador dos Le Bleus justificou a baixa pela temporada difícil do meia, que conviveu com lesões e teve menos tempo de jogo.

Confira a lista de convocados:

  • Goleiros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes);
  • Defensores: Lucas Digne (Aston Vila), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique);
  • Meio-campistas: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG);
  • Atacantes: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern de Munique), Marcus Thuram (Inter de Milão).

A França é a atual vice-campeã e quer seu terceiro título da competição. A equipe está no Grupo I, ao lado de Iraque, Noruega e Senegal. 

Os franceses estreiam na competição no dia 16 de junho, contra Senegal, no Estádio MetLife, em Nova Jersey. Seu segundo compromisso será no dia 22, contra o Iraque, na Filadélfia. Os Le Bleus encerram sua participação na fase de grupos no dia 26, contra a Noruega, em Boston.

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