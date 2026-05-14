Sem Camavinga e Griezmann, França anuncia os 26 convocados para a Copa de 2026

A seleção francesa é uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026 e anunciou nesta quinta-feira, 14, a convocação para o torneio.

A lista com 26 nomes conta com vários destaques, como Kylian Mbappé, do Real Madrid, e Ousmane Dembélé, Bola de Ouro em 2025. Mas também teve a baixa de Karim Benzema, histórico jogador que sequer esteve na lista prévia com 55 nomes. Outro nome conhecido dos Bleus, Antoine Grizmann, também ficou de fora da lista.

Além dele, Eduardo Camavinga, do Real Madrid, também ficou ausente da convocação. Didier Deschamps, treinador dos Le Bleus justificou a baixa pela temporada difícil do meia, que conviveu com lesões e teve menos tempo de jogo.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎 Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Confira a lista de convocados: