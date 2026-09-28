Corinthians propõe ceder naming rights do estádio à Caixa para zerar dívida de R$ 630 milhões

RESUMO | Diretoria do Corinthians apresentou uma proposta à Caixa Econômica Federal para quitar os cerca de R$ 630 milhões da dívida da Neo Química Arena utilizando os naming rights do estádio e outros ativos comerciais.

A diretoria do Corinthians intensificou as negociações em Brasília e apresentou uma proposta formal à Caixa Econômica Federal com o objetivo de zerar a dívida relacionada à construção da Neo Química Arena.

O débito com o banco está estimado em R$ 630 milhões — o equivalente a 22,5% do endividamento total do clube, que atinge R$ 2,8 bilhões.

De acordo com o ge, a operação discutida envolve a cessão dos naming rights da Neo Química Arena para que a própria Caixa assuma a exploração comercial do nome do estádio. A diretoria alvinegra avalia que os direitos de nome atualmente valem cerca de R$ 70 milhões por temporada, valor muito superior aos R$ 15 milhões anuais (corrigidos pela inflação) pagos pela Hypera Pharma desde a assinatura do contrato original em 2020. Caso o acordo avance, o clube planeja negociar com a atual parceira a transferência dos naming rights para outras instalações, como o CT Joaquim Grava.

Detalhes da proposta e ativos envolvidos

Além da transferência do controle sobre o nome do estádio por um determinado período, o pacote de negociação apresentado ao banco estatal contempla outros ativos comerciais do clube:

Lançamento de títulos de capitalização vinculados à marca.

Transferência de toda a operação financeira do Corinthians — incluindo contas e pagamento de folhas salariais — para a Caixa.

Implementação de cartões exclusivos voltados para os associados do programa Fiel Torcedor.

Na avaliação da diretoria, liderada pelo presidente Osmar Stabile, o valor agregado dos ativos permitiria dar a dívida da Arena como quitada. Durante as reuniões realizadas na semana passada na sede do banco, os dirigentes também solicitaram a devolução de R$ 27 milhões retidos na conta reserva do contrato de renegociação de 2022, valor que seria utilizado para dar fôlego ao fluxo de caixa diário do clube.

Expectativa e próximos passos

Segundo o ge, a movimentação política em torno do tema ganhou força e deve ser debatida pelo Conselho Diretor da Caixa. Enquanto a cúpula corintiana demonstra otimismo com um desfecho favorável, há setores internos que encaram a investida com cautela, associando o timing das negociações ao calendário político do clube, que passará por eleições presidenciais e do Conselho Deliberativo em 28 de novembro.

A Caixa Econômica Federal informou por meio de nota que não se manifesta sobre operações bancárias específicas ou eventuais negociações, em estrito cumprimento ao sigilo bancário previsto pela Lei Complementar 105/2001.

O peso do endividamento do Corinthians

O valor oficial da dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente à Neo Química Arena gira atualmente em torno de R$ 630 milhões a R$ 650 milhões, de acordo com as tratativas e balanços mais recentes divulgados em setembro de 2026. O montante representa cerca de 22,5% da dívida total do clube, que hoje está na casa dos R$ 2,8 bilhões.

No entanto, o valor exato a ser pago tornou-se alvo de uma grande reviravolta jurídica e política nas últimas semanas:

A perícia do Ministério Público: No início de setembro de 2026, um levantamento feito pelo perito criminal Anísio Costa Castelo Branco, a pedido do Ministério Público de São Paulo, apontou um erro bilionário nos juros cobrados pelo banco. O laudo afirma que foram aplicadas taxas abusivas e sem padrão (variando de 19% a quase 450% ao mês) e que o valor real e justo da dívida seria de apenas R$ 280 milhões . A Caixa nega irregularidades e afirma que os contratos seguiram todas as normas do Banco Central.

No início de setembro de 2026, um levantamento feito pelo perito criminal Anísio Costa Castelo Branco, a pedido do Ministério Público de São Paulo, apontou um erro bilionário nos juros cobrados pelo banco. . A Caixa nega irregularidades e afirma que os contratos seguiram todas as normas do Banco Central. Renegociação em Brasília: Tentando resolver o impasse dos juros, uma delegação do Corinthians viajou a Brasília no fim de setembro de 2026 para renegociar o débito diretamente com o governo federal e a presidência da Caixa, com intermediação da Advocacia-Geral da União (AGU).

Tentando resolver o impasse dos juros, uma delegação do Corinthians viajou a Brasília no fim de setembro de 2026 para renegociar o débito diretamente com o governo federal e a presidência da Caixa, com intermediação da Advocacia-Geral da União (AGU). Alternativas de pagamento: Para viabilizar a quitação, a diretoria alvinegra estuda direcionar as receitas dos naming rights (atualmente com a Hypera Pharma) integralmente para o abatimento dos juros. Durante as reuniões, o presidente Lula chegou a sugerir um projeto imobiliário envolvendo a área do Parque São Jorge (Fazendinha) para levantar crédito e quitar o estádio, liberando o fluxo de caixa do clube.

Qual é o valor da dívida da Arena com a Caixa?

O débito atual está estimado em cerca de R$ 630 milhões, representando uma fatia expressiva da dívida total do Corinthians.

O que o Corinthians propôs para quitar o estádio?

O clube ofereceu a transferência dos naming rights da Neo Química Arena para a Caixa, além de outros ativos comerciais e operacionais.

O que acontece com o contrato atual com a Hypera Pharma?

Se a negociação com a Caixa avançar, o Corinthians planeja direcionar os direitos de nome da Hypera para outras instalações, como o CT Joaquim Grava.

Qual é a posição da Caixa Econômica Federal?

O banco estatal declarou que não comenta operações ou negociações específicas devido ao sigilo bancário.

Quando o assunto será avaliado?

A proposta tem expectativa de ser debatida pelo Conselho Diretor da Caixa em reunião marcada para esta terça-feira, 29.