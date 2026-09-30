‘Verity’: quem é quem no filme com Anne Hathaway e Dakota Johnson?

O thriller psicológico "Verity", baseado no best-seller de Colleen Hoover, chega aos cinemas brasileiros nesta quarta-feira, 30. O longa reúne Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett em uma história marcada por segredos familiares, mistério e tensão.

A produção é da Amazon MGM Studios, com Colleen Hoover, Anne Hathaway e Dakota Johnson entre os produtores.

Quem é quem em 'Verity'?

Anne Hathaway é Verity Crawford, escritora de sucesso que sofre um acidente e fica impossibilitada de concluir sua série de livros. A personagem passa a ocupar o centro do mistério quando Lowen encontra seus escritos autobiográficos.

Dakota Johnson é Lowen Ashleigh, autora que enfrenta dificuldades financeiras e é contratada para terminar os livros de Verity. Ao se mudar para a propriedade dos Crawford, ela encontra registros que podem revelar segredos perturbadores da família.

Josh Hartnett é Jeremy Crawford, marido de Verity. Ele participa da contratação de Lowen e se torna cada vez mais próximo dela à medida que a escritora permanece na casa.

O elenco também conta com Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner, Daniel Echevarria, Michael Abbott Jr., Tom Galantich e Emily McEnroe.

A direção é de Michael Showalter, de "Uma Ideia de Você", enquanto o roteiro é assinado por Nick Antosca. Colleen Hoover, Anne Hathaway e Dakota Johnson também são produtoras do longa.

Sobre o que é 'Verity'?

A história começa quando Lowen Ashleigh é contratada para finalizar a série de livros de Verity Crawford. A escritora de sucesso sofreu um acidente e não consegue mais concluir o trabalho.

Lowen vai até a propriedade da família para conhecer melhor a autora e entender como continuar sua obra. Lá, porém, encontra anotações autobiográficas atribuídas a Verity.

Os registros apresentam relatos perturbadores sobre o relacionamento de Verity com Jeremy e sobre acontecimentos trágicos envolvendo a família.

A descoberta muda a maneira como Lowen enxerga a escritora. Ao mesmo tempo, ela começa a investigar o que realmente aconteceu e se os relatos encontrados correspondem à realidade.

A convivência com os Crawford também aproxima Lowen de Jeremy. A relação entre os dois passa a fazer parte do conflito central, enquanto a protagonista tenta entender até que ponto pode confiar no que encontra na casa.

Um thriller com suspense e erotismo

Para o diretor Michael Showalter, "Verity" tem elementos de um thriller erótico tradicional, combinando mistério, atração e reviravoltas.

Essa característica também levou à criação de cenas que não existem no livro, como o beijo entre Lowen e Verity. A sequência surgiu durante o desenvolvimento do filme e explora uma dimensão mais sexual da relação entre as duas personagens.

O livro virou best-seller

"Verity" é baseado no romance homônimo de Colleen Hoover, publicado no Brasil pela Galera Record.

A obra permaneceu por semanas na lista de best-sellers do The New York Times em 2021 e 2022. No Brasil, ocupou a oitava posição entre os livros mais vendidos de 2024, segundo dados divulgados pela Amazon.

A adaptação chega aos cinemas em um momento de expansão das obras de Hoover para o cinema. O sucesso de "É Assim que Acaba", estrelado por Blake Lively e Justin Baldoni, ajudou a consolidar o interesse pelas adaptações da autora.

Quando 'Verity' estreia?

"Verity" chega aos cinemas brasileiros nesta quarta-feira, 30. A pré-venda dos ingressos começou em 17 de setembro.

Confira o trailer de 'Verity'