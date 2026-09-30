Esporte

Jürgen Klopp tem o pior início de um treinador na história da Alemanha

Críticos e ex-jogadores como Bastian Schweinsteiger apontam a falta de jogadores decisivos, enquanto Klopp assume a responsabilidade pelas atuações e pede apoio aos jovens atletas em desenvolvimento.

O técnico Jürgen Klopp comandando a seleção da Alemanha durante partida oficial. (Foto: John MacDougall / AFP) ((Foto: John MacDougall / AFP))

O técnico Jürgen Klopp comandando a seleção da Alemanha durante partida oficial. (Foto: John MacDougall / AFP) ((Foto: John MacDougall / AFP))

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 14h18.

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RESUMO | Após estrear com um empate contra os Países Baixos e uma derrota inédita para a Grécia na Nations League, Jürgen Klopp assumiu o pior início de um treinador na história da seleção da Alemanha, gerando forte debate sobre a mediocridade atual do futebol alemão.

O início da trajetória de Jürgen Klopp no comando técnico da seleção da Alemanha enfrenta turbulências. Com um empate por 1 a 1 contra os Países Baixos e uma derrota por 1 a 0 para a Grécia em seus dois primeiros compromissos oficiais pela Nations League, o ex-treinador do Liverpool acumulou o pior começo de um técnico na história do futebol alemão. Até então, nomes como Sepp Herberger (1937) e Helmut Schön (1965) também haviam começado sem vitórias nas duas primeiras partidas, mas ao menos haviam empatado ambos os confrontos.

A repercussão negativa expôs as fragilidades estruturais e a falta de competitividade crônica que a Mannschaft passa nos últimos anos. Em declarações após o revés para os gregos, o próprio Klopp reconheceu o cenário adverso:

"Já sabia antes de vir aqui que o futebol alemão não se encontra atualmente no seu melhor momento e que Jürgen Klopp não ia chegar e resolver todos os problemas com um simples gesto da mão", declarou o treinador.

Críticas severas e o diagnóstico de Bastian Schweinsteiger

A atuação apagada da seleção alemã gerou duras críticas públicas de figuras históricas do esporte local. O ex-meio-campista Bastian Schweinsteiger, campeão mundial em 2014, não poupou palavras ao analisar o patamar atual da equipe na televisão alemã:

"Já não somos uma equipe de primeira categoria. Agora só somos uma equipe mediocre. Já não contamos com jogadores que marquem a diferença. Mesmo a Grécia tem jogadores que marcam a diferença. Esperemos que Jürgen Klopp consiga formar uma equipe capaz de praticar o futebol de Klopp"

Diante do clima de pressão e das manifestações de insatisfação vindas das arquibancadas, Klopp blindou o elenco e chamou a responsabilidade para si, adaptando o discurso para pedir paciência ao torcedor e à imprensa:

"Se quiserem criticar alguém, critiquem a mim. Deixem que os novos jogadores se desenvolvam. Não há motivo para cair na depressão e dizer: ‘Somos muito maus’. Não o somos. Mas também não somos tão bons", pontuou. Para tentar reverter o panorama delicado e acalmar os ânimos, a seleção alemã terá agora um ciclo de dois jogos decisivos pela frente: receber a Sérvia em casa e, na sequência, visitar novamente a seleção da Grécia.

A trajetória da Alemanha nas Copas do Mundo após a glória de 2014

Após levantar a taça do tetracampeonato mundial no Brasil em 2014, a seleção da Alemanha atravessou um período de profundas turbulências e resultados negativos nos torneios seguintes. O ciclo pós-2014 foi marcado por eliminações precoces e reestruturações profundas na Mannschaft.

Na Copa do Mundo de 2018, sediada na Rússia, a equipe chegou como uma das grandes favoritas para defender o título, mas protagonizou uma das maiores zebras da história do torneio ao cair ainda na fase de grupos. Após estrear com derrota para o México (1 a 0), vencer a Suécia de forma dramática por 2 a 1 e sofrer um revés histórico por 2 a 0 diante da Coreia do Sul, os alemães terminaram na última colocação do Grupo F, sacramentando a primeira eliminação na fase inicial desde 1938.

O cenário adverso se repetiu na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Novamente, a seleção alemã tropeçou em seus próprios erros — começando com uma derrota de virada para o Japão (2 a 1), seguida por um empate com a Espanha (1 a 1) e uma vitória insuficiente sobre a Costa Rica (4 a 2) —, o que resultou em uma nova eliminação precoce na fase de grupos, gerando forte crise institucional na Federação Alemã de Futebol.

A tentativa de redenção veio no ciclo seguinte, culminando na Copa do Mundo de 2026. Com uma renovação expressiva no elenco e sob nova direção técnica, a Alemanha conseguiu quebrar o jejum de avançar ao mata-mata em Mundiais. Na fase de grupos, a equipe goleou Curaçao por 7 a 1, venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 e encerrou a chave com uma derrota por 2 a 1 para o Equador. No entanto, a caminhada no torneio de 2026 encerrou-se na fase de 16 avos de final, após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar seguido de uma derrota nos pênaltis para o Paraguai.

Qual foi o início de Jürgen Klopp na seleção da Alemanha?

Klopp estreou com um empate diante dos Países Baixos (1-1) e uma derrota para a Grécia (0-1) na Nations League.

Qual foi o início de Jürgen Klopp na seleção da Alemanha?

Klopp estreou com um empate diante dos Países Baixos (1-1) e uma derrota para a Grécia (0-1) na Nations League.

Qual foi a avaliação de Bastian Schweinsteiger sobre a equipe?

O ex-jogador afirmou publicamente que a Alemanha deixou de ser uma seleção de primeira categoria e passou a ser um time "medíocre" sem atletas decisivos.

Como Klopp reagiu às críticas e aos protestos da torcida?

O treinador assumiu a culpa pelos resultados ruins, pediu que os torcedores apoiem os novos jogadores e criticou as vaias direcionadas aos atletas mais jovens.

Quais serão os próximos desafios da Alemanha?

A seleção enfrentará a Sérvia como mandante e jogará contra a Grécia fora de casa para tentar endireitar a campanha.

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