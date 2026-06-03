Como joga a França: a máquina de velocidade que sonha com mais uma Copa

Dona de um dos elencos mais talentosos do planeta, a França chega à Copa do Mundo de 2026 novamente entre as principais candidatas ao título. Vice-campeã em 2022 e campeã em 2018, a equipe comandada por Didier Deschamps mantém a base competitiva dos últimos anos, mas passou por uma renovação gradual que colocou novos protagonistas ao lado de nomes já consolidados.

Um time construído para atacar em velocidade

A principal característica da França continua sendo a capacidade de acelerar o jogo em poucos segundos. A equipe costuma atuar em um 4-3-3 ou 4-2-3-1, com forte exploração dos espaços deixados pelos adversários.

Quando recupera a posse, a transição ofensiva é quase sempre vertical. A ideia é simples: recuperar a bola e encontrar rapidamente seus jogadores mais rápidos pelos lados do campo.

Nesse contexto, Kylian Mbappé segue sendo a peça central. Atuando pela esquerda, mas com liberdade para circular por todo o ataque, ele é o principal desafogo da equipe e a maior arma nos contra-ataques.

Meio-campo físico e técnico

Ao contrário de seleções que priorizam a posse de bola, a França costuma alternar momentos de domínio com períodos sem a bola.

O meio-campo mistura força física, intensidade e qualidade técnica. Jogadores como Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga oferecem proteção defensiva e capacidade de condução, enquanto atletas mais criativos ajudam a acelerar a construção. Apesar disso, Camavinga ficou de fora da lista de Deschamps e não estará no Mundial por opção técnica.

Laterais agressivos e amplitude constante

Outro aspecto importante é a participação dos laterais. A França busca constantemente criar superioridade numérica pelos corredores e utiliza seus defensores para dar amplitude ao jogo.

Quando os pontas atacam por dentro, os laterais avançam para ocupar a faixa externa do campo. Isso amplia as opções ofensivas e cria situações frequentes de cruzamentos ou infiltrações.

Defesa sólida, mas nem sempre dominante

Apesar do enorme talento ofensivo, a defesa francesa nem sempre transmite a mesma segurança das equipes campeãs do passado. A linha defensiva é física, forte pelo alto e eficiente nos duelos individuais, mas pode sofrer quando enfrenta adversários capazes de movimentar rapidamente a bola entre linhas.

Por isso, a proteção oferecida pelos volantes costuma ser tão importante para o equilíbrio da equipe.

Mbappé é o centro do projeto

Se em 2018 a França dividia protagonismo entre várias estrelas e em 2022 ainda contava com nomes experientes como Antoine Griezmann e Olivier Giroud, a versão atual gira claramente em torno de Mbappé.

Capitão e principal referência técnica, ele é o jogador que recebe mais liberdade para decidir onde e como atacar. Grande parte das jogadas ofensivas passa por seus pés ou é desenhada para potencializar sua velocidade.

Com Mbappé no auge da carreira e uma nova geração já consolidada, os franceses chegam ao Mundial com todas as credenciais para disputar mais uma final e buscar o terceiro título de sua história.