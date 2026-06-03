Como joga a França: a máquina de velocidade que sonha com mais uma Copa

Mbappé: jogador é a esperança da França na Copa do Mundo (Christian Liewig/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 3 de junho de 2026 às 07h52.
Dona de um dos elencos mais talentosos do planeta, a França chega à Copa do Mundo de 2026 novamente entre as principais candidatas ao título. Vice-campeã em 2022 e campeã em 2018, a equipe comandada por Didier Deschamps mantém a base competitiva dos últimos anos, mas passou por uma renovação gradual que colocou novos protagonistas ao lado de nomes já consolidados.
A principal característica da França continua sendo a capacidade de acelerar o jogo em poucos segundos. A equipe costuma atuar em um 4-3-3 ou 4-2-3-1, com forte exploração dos espaços deixados pelos adversários.
Quando recupera a posse, a transição ofensiva é quase sempre vertical. A ideia é simples: recuperar a bola e encontrar rapidamente seus jogadores mais rápidos pelos lados do campo.
Nesse contexto, Kylian Mbappé segue sendo a peça central. Atuando pela esquerda, mas com liberdade para circular por todo o ataque, ele é o principal desafogo da equipe e a maior arma nos contra-ataques.
Ao contrário de seleções que priorizam a posse de bola, a França costuma alternar momentos de domínio com períodos sem a bola.
O meio-campo mistura força física, intensidade e qualidade técnica. Jogadores como Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga oferecem proteção defensiva e capacidade de condução, enquanto atletas mais criativos ajudam a acelerar a construção. Apesar disso, Camavinga ficou de fora da lista de Deschamps e não estará no Mundial por opção técnica.
Outro aspecto importante é a participação dos laterais. A França busca constantemente criar superioridade numérica pelos corredores e utiliza seus defensores para dar amplitude ao jogo.
Quando os pontas atacam por dentro, os laterais avançam para ocupar a faixa externa do campo. Isso amplia as opções ofensivas e cria situações frequentes de cruzamentos ou infiltrações.
Apesar do enorme talento ofensivo, a defesa francesa nem sempre transmite a mesma segurança das equipes campeãs do passado. A linha defensiva é física, forte pelo alto e eficiente nos duelos individuais, mas pode sofrer quando enfrenta adversários capazes de movimentar rapidamente a bola entre linhas.
Por isso, a proteção oferecida pelos volantes costuma ser tão importante para o equilíbrio da equipe.
Se em 2018 a França dividia protagonismo entre várias estrelas e em 2022 ainda contava com nomes experientes como Antoine Griezmann e Olivier Giroud, a versão atual gira claramente em torno de Mbappé.
Capitão e principal referência técnica, ele é o jogador que recebe mais liberdade para decidir onde e como atacar. Grande parte das jogadas ofensivas passa por seus pés ou é desenhada para potencializar sua velocidade.
Com Mbappé no auge da carreira e uma nova geração já consolidada, os franceses chegam ao Mundial com todas as credenciais para disputar mais uma final e buscar o terceiro título de sua história.