Cinco dicas para ter sucesso na primeira entrevista de emprego

A primeira entrevista de emprego costuma concentrar uma combinação difícil de expectativa, nervosismo e pouca experiência para saber o que esperar. Mas boa parte do desempenho nessa etapa é construída antes da conversa começar.

Pesquisar a empresa, revisar a própria trajetória e saber explicar por que aquela oportunidade faz sentido são alguns dos pontos que podem tornar a entrevista mais consistente.

A orientação continua atual. Pesquisa sobre empresa e vaga, preparação e comportamento ainda são pontos importantes em processos seletivos que hoje também podem envolver etapas digitais e uso de tecnologia.

Para quem está buscando estágio, trainee ou o primeiro emprego, isso traz uma boa notícia: não ter uma longa experiência profissional não significa chegar à entrevista sem repertório. Projetos acadêmicos, atividades extracurriculares, trabalhos voluntários e experiências pessoais podem ajudar a mostrar competências — desde que o candidato consiga explicar o que fez e o que aprendeu.

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1. Pesquise a empresa antes da entrevista

Entrar em uma entrevista sem saber o que a empresa faz é um dos erros mais fáceis de evitar. A recomendação é pesquisar história, mercado de atuação, cultura, valores e projetos da organização antes da conversa.

Mas a preparação pode ir além da página institucional. Vale entender quais produtos ou serviços a companhia oferece, quais movimentos recentes aparecem em seus canais oficiais e, principalmente, como a vaga se conecta ao negócio.

Isso ajuda tanto na hora de responder “por que você quer trabalhar aqui?” quanto para fazer perguntas melhores ao entrevistador.

A pesquisa também é uma via de mão dupla. O LinkedIn destaca que candidatos usam sites de carreira e redes profissionais justamente para avaliar cultura, ambiente e aderência antes e durante o processo seletivo.

2. Revise o currículo como se fosse o recrutador

Tudo o que aparece no currículo pode virar pergunta. Por isso, revisar o documento antes da entrevista não significa apenas verificar datas ou erros de português. Significa olhar para cada experiência e pensar: se me perguntarem sobre isso, consigo explicar o contexto, minha participação e o resultado?

É importante destacar projetos e experiências mais relevantes para aquela oportunidade e personalizar os materiais de apresentação de acordo com a vaga.

Para quem tem pouca experiência formal, isso é especialmente importante. Um projeto universitário pode demonstrar liderança, uma iniciação científica pode revelar capacidade analítica, e a organização de um evento pode mostrar planejamento e negociação.

O currículo registra a experiência. A entrevista precisa transformar essa experiência em narrativa.

3. Prepare exemplos — não discursos

Existe uma diferença entre chegar preparado e decorar respostas. Empresas têm buscado entrevistas mais estruturadas justamente para investigar comportamentos e experiências concretas. Para o candidato, isso significa que frases genéricas como “sou proativo” ou “trabalho bem em equipe” têm pouco peso quando não vêm acompanhadas de exemplos.

Uma ferramenta útil é o método STAR: Situação, Tarefa, Ação e Resultado. Antes da entrevista, vale separar algumas experiências capazes de responder a perguntas sobre conflito, trabalho em equipe, pressão, erro, iniciativa ou aprendizado.

4. Saiba falar dos seus pontos fortes sem exagerar

O candidato precisa saber destacar as áreas em que realmente possui domínio, sem fugir de perguntas sobre dificuldades ou aspectos ainda em desenvolvimento.

Esse equilíbrio faz diferença. Dizer apenas “sou organizado” oferece pouca informação. É mais convincente explicar uma situação na qual organização foi necessária para cumprir um prazo ou coordenar um projeto.

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O mesmo vale para conhecimento técnico. Se a vaga pede Excel, inglês, programação ou análise de dados, o candidato precisa conseguir explicar onde utilizou aquela habilidade e em que nível realmente consegue aplicá-la.

5. Demonstre interesse — e faça perguntas

Entrevista não deveria funcionar como interrogatório.

Demonstrar interesse genuíno pela vaga, ouvir atentamente e aproveitar a conversa para esclarecer dúvidas é um ponto de destaque na primeira entrevista.

Perguntas também revelam preparação. Em vez de terminar a conversa dizendo que não tem nenhuma dúvida, o candidato pode querer entender quais são as prioridades da posição, como será medida uma boa performance nos primeiros meses ou quais desafios a equipe enfrenta atualmente.

O LinkedIn também trata a entrevista como uma conversa de duas vias: candidatos precisam compreender responsabilidades, rotina e expectativas para avaliar se a oportunidade realmente faz sentido.

Demonstrar interesse não significa elogiar a empresa durante toda a entrevista, mas sim mostrar curiosidade real sobre o trabalho que será feito.

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