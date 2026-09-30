'Apostem em mim, não contra mim': a reflexão de Michael Jordan sobre a evolução do esporte

RESUMO | Em uma rara e marcante aparição pública no SBC Summit Lisboa 2026, a lenda da NBA Michael Jordan conversou com o jornal Marca e líderes da indústria sobre a transformação digital do esporte, o crescimento das apostas, o uso de dados e sua inabalável mentalidade competitiva voltada aos negócios e à NASCAR.

A figura de Michael Jordan continua exercendo um magnetismo sobre o ecossistema esportivo e empresarial global. Aos 63 anos, o ex-jogador e empresário participou do painel 'Leadership in Sports Business' no Super Stage do MEO Arena, durante o SBC Summit Lisboa 2026.

Ao lado de Carsten Koerl (Sportradar) e Jason Robins (DraftKings), a lenda do basquete abriu o jogo sobre as profundas transformações tecnológicas, o avanço das apostas e a forma como compreende a alta performance nos dias de hoje.

Diferente do cenário em que construiu sua dinastia nas quadras, o esporte contemporâneo vive sob os holofotes dos dados, da inteligência artificial e de um engajamento sem precedentes dos fãs por plataformas de previsão e fantasy games.

Para Jordan, contudo, a poluição informacional e o assédio das estatísticas nunca alteraram o foco de sua bússola competitiva: "Como jogador, nunca me concentrei realmente nisso. Estava lá jogando o meu esporte. E o único objetivo que eu tinha era vencer a partida", declarou a lenda ao relembrar sua trajetória.

O peso da marca e a indústria das apostas

Enquanto o torcedor moderno consome o esporte sob uma ótica multifacetada — acompanhando o desempenho de atletas individualmente e participando ativamente de mercados financeiros e de apostas —, Jordan reconhece que o fardo do atleta atual mudou radicalmente. Hoje, além de render em campo, o profissional precisa gerenciar contratos complexos, construir uma imagem corporativa e atender às demandas de um ecossistema gigante.

Apesar de entender perfeitamente as engrenagens dessa nova economia, Jordan mantém uma visão pragmática e distante da nostalgia: "Ainda bem que nasci na época em que nasci. Simplesmente jogaria, nunca teria me preocupado com quem estava apostando nos Bulls e quem não estava". Com o bom humor habitual, o dono de equipe fez questão de pontuar os riscos para quem tenta decifrar seu perfil sob a ótica dos algoritmos preditivos atuais: "Não sou um bom exemplo para vocês. Sou o pior contra quem apostar. Se você vai apostar, aposte em mim, não contra mim".

Da quadra para o asfalto da NASCAR

A transição bem-sucedida de Jordan para o mundo dos negócios encontra seu reflexo mais autêntico na 23XI Racing, escuderia que cofundou em 2020 e que tem acumulado protagonismo na principal categoria do automobilismo norte-americano, destacando-se na temporada de 2026 com vitórias expressivas como a de Tyler Reddick na Daytona 500.

Para a lenda, o segredo de seus investimentos reside na consistência com sua identidade pessoal e na busca genuína por relevância: "As coisas em que me envolvo são muito autênticas em relação a quem sou. Quando me envolvo em negócios, seja na DraftKings ou na Sportradar, isso reflete o que me representa e como me conecto com as pessoas", concluiu.

A lenda das quadras: o legado histórico e as conquistas de Michael Jordan na NBA

Considerado por muitos o maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan construiu uma carreira lendária marcada por uma mentalidade competitiva, recordes e uma hegemonia incontestável na NBA. Selecionado pelo Chicago Bulls na terceira escolha do draft de 1984, o armador rapidamente transformou a franquia em um fenômeno global, conquistando o prêmio de Novato do Ano logo em sua temporada de estreia.

Ao longo de 15 temporadas na liga — divididas principalmente entre os Bulls e uma passagem final pelo Washington Wizards —, Jordan acumulou um dos currículos mais vitoriosos da história do esporte profissional:

Seis títulos da NBA: Venceu dois three-peats (três campeonatos consecutivos), liderando os Bulls ao topo nas temporadas de 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998.

Venceu dois three-peats (três campeonatos consecutivos), liderando os Bulls ao topo nas temporadas de 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998. MVP das finais da NBA (6 vezes): Foi eleito o melhor jogador em todas as decisões que disputou pelo Chicago Bulls.

Foi eleito o melhor jogador em todas as decisões que disputou pelo Chicago Bulls. MVP da temporada regular (5 vezes): Reconhecido como o jogador mais valioso da liga em 1988, 1991, 1992, 1996 e 1998.

Reconhecido como o jogador mais valioso da liga em 1988, 1991, 1992, 1996 e 1998. Recordes: Conquistou 10 títulos de cestinha da NBA, detendo a maior média de pontos por jogo na história da competição (30.1 pontos).

Conquistou 10 títulos de cestinha da NBA, detendo a maior média de pontos por jogo na história da competição (30.1 pontos). Excelência defensiva: Foi nomeado Jogador Defensivo do Ano em 1988 e selecionado por nove vezes para o All-Defensive First Team.

Onde ocorreu a palestra de Michael Jordan?

O evento foi realizado no Super Stage do MEO Arena, durante o SBC Summit Lisboa 2026.

Quem participou do painel ao lado de Jordan?

A conversa contou com Carsten Koerl (CEO da Sportradar) e Jason Robins (CEO da DraftKings).

Qual é a visão de Jordan sobre o uso de dados e apostas?

Ele afirmou que nunca focou em estatísticas ou em quem apostava em suas partidas, mantendo o foco restrito a vencer o jogo.

Como Jordan atua no setor de automobilismo?

Ele é cofundador da escuderia 23XI Racing, que compete na NASCAR e venceu provas importantes como a Daytona 500.

Qual foi a principal reflexão do ex-jogador sobre o esporte atual?

Jordan pontuou que os atletas de hoje precisam construir marcas e gerenciar ecossistemas complexos, embora celebre a pureza competitiva de sua própria época.