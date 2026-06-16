Esporte

Fase de grupos copa 2026

Que horas joga Kylian Mbappé hoje? França estreia na Copa do Mundo contra Senegal

Astro francês chega para sua terceira Copa do Mundo e deve ser titular na equipe comandada por Didier Deschamps

Kylian Mbappé: atleta pode se tornar o maior artilheiro de Copa do Mundo nesta edição (Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images)

Kylian Mbappé: atleta pode se tornar o maior artilheiro de Copa do Mundo nesta edição (Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 16 de junho de 2026 às 12h53.

A França estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, 16, diante de Senegal, às 16h, horário de Brasília. O duelo é válido pelo Grupo D da competição.

Apesar das dúvidas sobre a formação ofensiva da equipe, Kylian Mbappé está confirmado entre os titulares. Capitão da seleção francesa, o atacante chega ao seu terceiro Mundial e será a principal referência da equipe comandada por Didier Deschamps na estreia.

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Aos 27 anos, Mbappé disputa mais uma Copa cercado de expectativas. Campeão em 2018 e vice-campeão em 2022, o atacante busca ampliar sua marca entre os maiores artilheiros da história dos Mundiais. Atualmente, ele soma 12 gols na competição e está a quatro do recorde de 16 tentos, pertencente ao alemão Miroslav Klose.

A principal dúvida da comissão técnica está relacionada ao posicionamento do camisa 10. Existe a possibilidade de Ousmane Dembélé atuar como centroavante, o que permitiria a Mbappé jogar aberto pelos lados do campo.

Após a estreia contra Senegal, a França ainda enfrentará Equador e Austrália na fase de grupos da Copa do Mundo.

Mbappé lidera ataque francês

Com o craque confirmado, a tendência é que Deschamps mantenha a base da equipe que disputou as Eliminatórias e os amistosos preparatórios para o Mundial.

A provável escalação da França tem: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki e Kylian Mbappé; Ousmane Dembélé.

A expectativa é que o atacante do Real Madrid seja novamente o protagonista da equipe francesa em busca de mais uma campanha de destaque na Copa do Mundo.

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