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Fase de grupos copa 2026

França x Senegal: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto desta segunda-feira, 15 de junho, pelo Grupo I

França x Senegal: modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto. (Imagem gerada por IA/EXAME)

França x Senegal: modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto. (Imagem gerada por IA/EXAME)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 06h01.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre França e Senegal, apontando cenário com vantagem para os franceses no jogo desta terça-feira, 16 de junho, pelo Grupo I.

Em termos gerais, a França aparece com 58,1% de chance de vitória contra 17,9% do Senegal, enquanto o empate tem 24,0% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória francesa por 1 a 0, com 14,0% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória por 2 a 0 com 11,6%, vitória por 1 a 1 com 11,1%, empate por 0 a 0 com 8,6% e vitória francesa por 2 a 1 com 9,1%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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