Climão com Trump? Campeões da NBA ainda avaliam se visitarão Casa Branca após título

RESUMO | O técnico do New York Knicks, Mike Brown, afirmou que a equipe ainda discute internamente se aceitará a visita à Casa Branca, contrariando o otimismo do proprietário James Dolan, que havia anunciado a aceitação do convite em junho.

Mesmo após conquistarem o título da NBA em 2026 — o primeiro da franquia em mais de cinco décadas —, os jogadores e a comissão técnica do New York Knicks ainda não definiram se realizarão a tradicional visita oficial à Casa Branca. Em declarações recentes, o técnico Mike Brown despistou sobre o assunto, reforçando que qualquer passo será decidido em conjunto pelo grupo.

Segundo o The Athletic, o tema gera debate desde junho, quando o proprietário da equipe, James Dolan, declarou em entrevista à rádio WFAN que o convite enviado pelo governo havia sido aceito. Dolan, que mantém uma relação de longa data com o presidente Donald Trump — tendo inclusive o convidado para assistir ao Jogo 3 das Finais no Madison Square Garden —, demonstrou entusiasmo com a possibilidade de liderar a delegação até Washington.

Divergência interna e histórico político

Apesar da manifestação de Dolan, os atletas adotaram um tom de cautela. No mês de julho, o armador Jalen Brunson já havia pontuado que o grupo ainda não havia debatido o assunto internamente. Ao retomar os trabalhos na pré-temporada, Mike Brown ratificou a posição de que as conversas ainda estão em andamento:

"É algo que estamos discutindo internamente", afirmou o treinador, destacando que a decisão final será tomada coletivamente. "Qualquer coisa que decidirmos fazer, faremos todos juntos".

Caso a visita se concretize, os Knicks quebrarão um jejum histórico recente: nenhuma equipe campeã da principal liga de basquete norte-americana visitou a Casa Branca durante os mandatos de Donald Trump.

O calendário da equipe prevê viagens a Washington D.C. ao longo da temporada regular, com o primeiro compromisso na capital marcado para o dia 18 de dezembro, o que pode servir de parâmetro para a logística de uma eventual recepção oficial.

A histórica conquista da NBA pelos Knicks

O New York Knicks sagrou-se campeão da temporada 2025/2026 da NBA ao superar o San Antonio Spurs por 4 a 1 na série decisiva, colocando fim a um jejum histórico de 53 anos sem títulos — a última conquista da franquia havia ocorrido em 1973. A campanha memorável foi construída sobre bases estruturais sólidas e uma resiliência sem precedentes na história da liga.

A reestruturação começou com a chegada do técnico Mike Brown para assumir o comando da equipe. Sob sua liderança, os Knicks fecharam a temporada regular com 53 vitórias e 29 derrotas, assegurando a terceira melhor campanha da Conferência Leste, além de alcançarem o feito inédito de conquistar a Copa NBA e o título geral da liga na mesma temporada. A força coletiva do elenco base destacou-se pela forte química entre os ex-jogadores de Villanova (Jalen Brunson, Mikal Bridges e Josh Hart), somada ao impacto físico de Karl-Anthony Towns no garrafão e à intensidade defensiva de OG Anunoby.

Individualmente, o armador Jalen Brunson coroou a temporada ao ser eleito o MVP das Finais de forma unânime, superando o desafio direto contra o astro francês Victor Wembanyama e consolidando-se no topo da história da franquia. No entanto, o traço mais marcante da série contra os Spurs foi a capacidade de superação: os Knicks estiveram perdendo por margens superiores a dez pontos em todas as quatro partidas que venceram. O ápice ocorreu no Jogo 4, quando a equipe reverteu uma desvantagem de 29 pontos (81 a 52) para protagonizar a maior virada da história das Finais, antes de sacramentar o título no Jogo 5 com um triunfo por 94 a 90.

Trump nunca recebeu os campeões da NBA

Até o momento, nenhum time campeão da NBA realizou uma visita oficial a Donald Trump na Casa Branca. No entanto, este tabu histórico está prestes a ser quebrado pela equipe campeã da temporada de 2026. Historicamente, a relação entre a principal liga de basquete dos Estados Unidos e o presidente norte-americano foi marcada por fortes atritos, boicotes e desencontros institucionais ao longo de seus mandatos.

O Primeiro mandato (2017–2021)

Durante a primeira passagem de Trump pela presidência, a tradicional recepção aos campeões da liga foi completamente interrompida devido a divergências políticas e fatores conjunturais:

Golden State Warriors (2017 e 2018): Após conquistarem o título de 2017, principais nomes do elenco, como o armador Stephen Curry, expressaram publicamente o desejo de não comparecer a Washington, o que levou o presidente a revogar o convite formalmente pelas redes sociais e romper laços com a equipe.

Após conquistarem o título de 2017, principais nomes do elenco, como o armador Stephen Curry, expressaram publicamente o desejo de não comparecer a Washington, o que levou o presidente a revogar o convite formalmente pelas redes sociais e romper laços com a equipe. Toronto Raptors (2019): Além de sediar a franquia fora do território norte-americano, o time canadense manteve uma postura abertamente crítica à administração vigente, impedindo a realização do evento.

Além de sediar a franquia fora do território norte-americano, o time canadense manteve uma postura abertamente crítica à administração vigente, impedindo a realização do evento. Los Angeles Lakers (2020): A finalização da temporada dentro da bolha de Orlando devido à pandemia de Covid-19, somada às intensas tensões sociais e políticas daquele período, tornou o encontro inviável.

O Segundo mandato (2025–Atual)

Com o retorno de Donald Trump à presidência, a resistência das franquias campeãs inicialmente parecia se manter. O Oklahoma City Thunder, vencedor do campeonato de 2025, optou por manter o distanciamento institucional e recusou o convite presidencial. Agora, a indefinição recai sobre os recém-coroados New York Knicks, cuja diretoria mantém laços estreitos com o governo, mas ainda debate internamente os próximos passos de sua agenda oficial.

Qual foi a conquista recente do New York Knicks?

Os Knicks venceram as Finais da NBA em 2026, faturando o primeiro título da franquia desde 1973.

O que o proprietário James Dolan disse sobre a Casa Branca?

Dolan afirmou em junho que o clube havia recebido e aceito o convite oficial enviado pela presidência.

Qual é a posição atual da comissão técnica e dos jogadores?

O técnico Mike Brown e atletas como Jalen Brunson indicaram que a situação ainda está sendo debatida internamente pelo grupo de forma coletiva.

Qual é o histórico de visitas de campeões da NBA à Casa Branca com Trump?

Nenhum time campeão da NBA realizou a visita à Casa Branca durante os mandatos de Donald Trump.