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Climão com Trump? Campeões da NBA ainda avaliam se visitarão Casa Branca após título

Campeões da NBA em 2026 pela primeira vez desde 1973, os Knicks buscam tomar uma decisão coletiva sobre o tema, que envolve laços políticos de longa data do dono do clube com o presidente Donald Trump.

O troféu da NBA conquistado pelo New York Knicks após a vitória nas Finais da NBA. (Reprodução/NBA)

O troféu da NBA conquistado pelo New York Knicks após a vitória nas Finais da NBA. (Reprodução/NBA)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 14h06.

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RESUMO | O técnico do New York Knicks, Mike Brown, afirmou que a equipe ainda discute internamente se aceitará a visita à Casa Branca, contrariando o otimismo do proprietário James Dolan, que havia anunciado a aceitação do convite em junho.

Mesmo após conquistarem o título da NBA em 2026 — o primeiro da franquia em mais de cinco décadas —, os jogadores e a comissão técnica do New York Knicks ainda não definiram se realizarão a tradicional visita oficial à Casa Branca. Em declarações recentes, o técnico Mike Brown despistou sobre o assunto, reforçando que qualquer passo será decidido em conjunto pelo grupo.

Segundo o The Athletic, o tema gera debate desde junho, quando o proprietário da equipe, James Dolan, declarou em entrevista à rádio WFAN que o convite enviado pelo governo havia sido aceito. Dolan, que mantém uma relação de longa data com o presidente Donald Trump — tendo inclusive o convidado para assistir ao Jogo 3 das Finais no Madison Square Garden —, demonstrou entusiasmo com a possibilidade de liderar a delegação até Washington.

Divergência interna e histórico político

Apesar da manifestação de Dolan, os atletas adotaram um tom de cautela. No mês de julho, o armador Jalen Brunson já havia pontuado que o grupo ainda não havia debatido o assunto internamente. Ao retomar os trabalhos na pré-temporada, Mike Brown ratificou a posição de que as conversas ainda estão em andamento:

"É algo que estamos discutindo internamente", afirmou o treinador, destacando que a decisão final será tomada coletivamente. "Qualquer coisa que decidirmos fazer, faremos todos juntos".

Caso a visita se concretize, os Knicks quebrarão um jejum histórico recente: nenhuma equipe campeã da principal liga de basquete norte-americana visitou a Casa Branca durante os mandatos de Donald Trump.

O calendário da equipe prevê viagens a Washington D.C. ao longo da temporada regular, com o primeiro compromisso na capital marcado para o dia 18 de dezembro, o que pode servir de parâmetro para a logística de uma eventual recepção oficial.

A histórica conquista da NBA pelos Knicks

O New York Knicks sagrou-se campeão da temporada 2025/2026 da NBA ao superar o San Antonio Spurs por 4 a 1 na série decisiva, colocando fim a um jejum histórico de 53 anos sem títulos — a última conquista da franquia havia ocorrido em 1973. A campanha memorável foi construída sobre bases estruturais sólidas e uma resiliência sem precedentes na história da liga.

A reestruturação começou com a chegada do técnico Mike Brown para assumir o comando da equipe. Sob sua liderança, os Knicks fecharam a temporada regular com 53 vitórias e 29 derrotas, assegurando a terceira melhor campanha da Conferência Leste, além de alcançarem o feito inédito de conquistar a Copa NBA e o título geral da liga na mesma temporada. A força coletiva do elenco base destacou-se pela forte química entre os ex-jogadores de Villanova (Jalen Brunson, Mikal Bridges e Josh Hart), somada ao impacto físico de Karl-Anthony Towns no garrafão e à intensidade defensiva de OG Anunoby.

Individualmente, o armador Jalen Brunson coroou a temporada ao ser eleito o MVP das Finais de forma unânime, superando o desafio direto contra o astro francês Victor Wembanyama e consolidando-se no topo da história da franquia. No entanto, o traço mais marcante da série contra os Spurs foi a capacidade de superação: os Knicks estiveram perdendo por margens superiores a dez pontos em todas as quatro partidas que venceram. O ápice ocorreu no Jogo 4, quando a equipe reverteu uma desvantagem de 29 pontos (81 a 52) para protagonizar a maior virada da história das Finais, antes de sacramentar o título no Jogo 5 com um triunfo por 94 a 90.

Trump nunca recebeu os campeões da NBA

Até o momento, nenhum time campeão da NBA realizou uma visita oficial a Donald Trump na Casa Branca. No entanto, este tabu histórico está prestes a ser quebrado pela equipe campeã da temporada de 2026. Historicamente, a relação entre a principal liga de basquete dos Estados Unidos e o presidente norte-americano foi marcada por fortes atritos, boicotes e desencontros institucionais ao longo de seus mandatos.

O Primeiro mandato (2017–2021)

Durante a primeira passagem de Trump pela presidência, a tradicional recepção aos campeões da liga foi completamente interrompida devido a divergências políticas e fatores conjunturais:

  • Golden State Warriors (2017 e 2018): Após conquistarem o título de 2017, principais nomes do elenco, como o armador Stephen Curry, expressaram publicamente o desejo de não comparecer a Washington, o que levou o presidente a revogar o convite formalmente pelas redes sociais e romper laços com a equipe.
  • Toronto Raptors (2019): Além de sediar a franquia fora do território norte-americano, o time canadense manteve uma postura abertamente crítica à administração vigente, impedindo a realização do evento.
  • Los Angeles Lakers (2020): A finalização da temporada dentro da bolha de Orlando devido à pandemia de Covid-19, somada às intensas tensões sociais e políticas daquele período, tornou o encontro inviável.

O Segundo mandato (2025–Atual)

Com o retorno de Donald Trump à presidência, a resistência das franquias campeãs inicialmente parecia se manter. O Oklahoma City Thunder, vencedor do campeonato de 2025, optou por manter o distanciamento institucional e recusou o convite presidencial. Agora, a indefinição recai sobre os recém-coroados New York Knicks, cuja diretoria mantém laços estreitos com o governo, mas ainda debate internamente os próximos passos de sua agenda oficial.

Qual foi a conquista recente do New York Knicks?

Os Knicks venceram as Finais da NBA em 2026, faturando o primeiro título da franquia desde 1973.

O que o proprietário James Dolan disse sobre a Casa Branca?

Dolan afirmou em junho que o clube havia recebido e aceito o convite oficial enviado pela presidência.

Qual é a posição atual da comissão técnica e dos jogadores?

O técnico Mike Brown e atletas como Jalen Brunson indicaram que a situação ainda está sendo debatida internamente pelo grupo de forma coletiva.

Qual é o histórico de visitas de campeões da NBA à Casa Branca com Trump?

Nenhum time campeão da NBA realizou a visita à Casa Branca durante os mandatos de Donald Trump.

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