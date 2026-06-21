Espanha tropeçou com Cabo Verde na Copa do Mundo — e isso pode não significar nada

Empatar sem gols com o 64º colocado no ranking da Fifa não é o tipo de resultado que se espera de uma seleção apontada como favorita por quatro modelos estatísticos diferentes antes do início do torneio. Mas a relação entre favoritismo e estreia tropeçada tem mais história do que parece — e a própria Espanha já viveu esse roteiro antes, com final feliz.

Na estreia da Copa do Mundo de 2026, em 15 de junho, a Espanha dominou a posse de bola e os números de chutes contra Cabo Verde, mas não conseguiu transformar volume ofensivo em gol.

O goleiro cabo-verdiano Vozinha, de 40 anos, foi o nome da partida — defendeu o que veio pela frente e garantiu à seleção africana o primeiro ponto da sua história em Copas do Mundo, na estreia absoluta do país no torneio.

Lamine Yamal, o jogador mais valioso da competição, entrou apenas nos 20 minutos finais, ainda buscando ritmo de jogo.

O mercado já reagiu

O resultado teve efeito imediato nas casas de apostas.

As odds da Espanha como campeã saltaram de 5.00 para 7.00 depois do empate — uma queda relevante de confiança do mercado, embora a seleção continue entre as favoritas ao título.

A reação reflete a tese mais simples: um empate contra um adversário muito mais barato no mercado é lido como sinal de fragilidade ofensiva, não como acaso.

Mas o próprio histórico da Espanha sugere cautela com essa leitura.

Em 2010, ano em que conquistou seu único título mundial, a seleção espanhola perdeu a estreia por 1 a 0 para a Suíça — resultado bem mais grave do que um empate — e ainda assim ergueu a taça partidas depois.

Segundo levantamento do mercado de apostas, apenas dois dos últimos sete campeões do mundo perderam o jogo de abertura da fase de grupos; a Espanha de 2010 é uma dessas duas exceções, o que mostra que o padrão histórico pesa contra a regra, não a favor dela.

Tropeço coletivo, não só espanhol

O caso da Espanha também não foi isolado na rodada.

Bélgica e Uruguai, ambas as seleções com status de favoritas em seus grupos, também estrearam com empates diante de adversários tecnicamente inferiores no mesmo dia.

Do lado das zebras, Cabo Verde, Egito e Arábia Saudita surpreenderam, deixando os grupos H e G sem líder isolado logo na primeira rodada — um padrão que se repetiu o suficiente para já ser tratado como tendência do Mundial de 48 seleções, e não só um acaso pontual envolvendo a Espanha.

O próprio formato ampliado do torneio ajuda a explicar o fenômeno. Com 48 seleções e oito terceiros colocados avançando ao mata-mata, a distância entre favoritos e azarões na fase de grupos importa menos do que em edições anteriores — o que reduz a pressão sobre seleções menores e aumenta o espaço para resultados equilibrados mesmo contra adversários de elenco muito mais caro.

O teste de hoje

A Espanha tem a chance de responder ao tropeço nesta segunda rodada. A equipe de Luis de la Fuente enfrenta a Arábia Saudita, neste domingo, 21 de junho, às 13h (horário de Brasília), em Atlanta — adversário que chega ao Mundial com elenco avaliado em uma fração do valor espanhol, mas que já mostrou capacidade de incomodar favoritos: a seleção saudita arrancou um empate contra o Uruguai na própria estreia do grupo, com gol de Abdulelah Al-Amri.

Um segundo tropeço da Espanha mudaria de forma significativa a leitura sobre a seleção: de "favorita com início lento" para "favorita em crise real" — distinção que só o resultado de hoje pode confirmar ou encerrar.

Possível escalação da Espanha

Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo (ou Ferrán Torres), Mikel Oyarzabal

Possível escalação da Arábia Saudita

Mohammed Al‑Owais, Saud Abdulhamid, Al‑Amri, Hassan Al‑Tambakti (ou Lajami), Al‑Harb, Al‑Shamat, Al‑Khaibari, Mohammed Kanno, Salem Al‑Dawsari, Musab Al‑Juwayr, Feras Al‑Buraikan

Qual horário de Espanha x Arábia Saudita hoje?

O jogo acontece neste domingo, 21, às 13h, no horário de Brasília.

Onde assistir Espanha x Arábia Saudita hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube, Prime Video e plataformas digitais)