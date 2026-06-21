Esporte

Fase de grupos copa 2026

Espanha tropeçou com Cabo Verde na Copa do Mundo — e isso pode não significar nada

Após empatar com Cabo Verde na estreia, seleção tenta evitar que a desconfiança vire crise diante dos sauditas

Espanha: jogo de hoje pode ajudar a definir trajetória da favorita na Copa de 2026 (David Ramos/Getty Images)

Espanha: jogo de hoje pode ajudar a definir trajetória da favorita na Copa de 2026 (David Ramos/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 21 de junho de 2026 às 12h43.

Empatar sem gols com o 64º colocado no ranking da Fifa não é o tipo de resultado que se espera de uma seleção apontada como favorita por quatro modelos estatísticos diferentes antes do início do torneio. Mas a relação entre favoritismo e estreia tropeçada tem mais história do que parece — e a própria Espanha já viveu esse roteiro antes, com final feliz.

Na estreia da Copa do Mundo de 2026, em 15 de junho, a Espanha dominou a posse de bola e os números de chutes contra Cabo Verde, mas não conseguiu transformar volume ofensivo em gol.

O goleiro cabo-verdiano Vozinha, de 40 anos, foi o nome da partida — defendeu o que veio pela frente e garantiu à seleção africana o primeiro ponto da sua história em Copas do Mundo, na estreia absoluta do país no torneio.

Lamine Yamal, o jogador mais valioso da competição, entrou apenas nos 20 minutos finais, ainda buscando ritmo de jogo.

O mercado já reagiu

O resultado teve efeito imediato nas casas de apostas.

As odds da Espanha como campeã saltaram de 5.00 para 7.00 depois do empate — uma queda relevante de confiança do mercado, embora a seleção continue entre as favoritas ao título.

A reação reflete a tese mais simples: um empate contra um adversário muito mais barato no mercado é lido como sinal de fragilidade ofensiva, não como acaso.

Mas o próprio histórico da Espanha sugere cautela com essa leitura.

Em 2010, ano em que conquistou seu único título mundial, a seleção espanhola perdeu a estreia por 1 a 0 para a Suíça — resultado bem mais grave do que um empate — e ainda assim ergueu a taça partidas depois.

Segundo levantamento do mercado de apostas, apenas dois dos últimos sete campeões do mundo perderam o jogo de abertura da fase de grupos; a Espanha de 2010 é uma dessas duas exceções, o que mostra que o padrão histórico pesa contra a regra, não a favor dela.

Tropeço coletivo, não só espanhol

O caso da Espanha também não foi isolado na rodada.

Bélgica e Uruguai, ambas as seleções com status de favoritas em seus grupos, também estrearam com empates diante de adversários tecnicamente inferiores no mesmo dia.

Do lado das zebras, Cabo Verde, Egito e Arábia Saudita surpreenderam, deixando os grupos H e G sem líder isolado logo na primeira rodada — um padrão que se repetiu o suficiente para já ser tratado como tendência do Mundial de 48 seleções, e não só um acaso pontual envolvendo a Espanha.

O próprio formato ampliado do torneio ajuda a explicar o fenômeno. Com 48 seleções e oito terceiros colocados avançando ao mata-mata, a distância entre favoritos e azarões na fase de grupos importa menos do que em edições anteriores — o que reduz a pressão sobre seleções menores e aumenta o espaço para resultados equilibrados mesmo contra adversários de elenco muito mais caro.

O teste de hoje

A Espanha tem a chance de responder ao tropeço nesta segunda rodada. A equipe de Luis de la Fuente enfrenta a Arábia Saudita, neste domingo, 21 de junho, às 13h (horário de Brasília), em Atlanta — adversário que chega ao Mundial com elenco avaliado em uma fração do valor espanhol, mas que já mostrou capacidade de incomodar favoritos: a seleção saudita arrancou um empate contra o Uruguai na própria estreia do grupo, com gol de Abdulelah Al-Amri.

Um segundo tropeço da Espanha mudaria de forma significativa a leitura sobre a seleção: de "favorita com início lento" para "favorita em crise real" — distinção que só o resultado de hoje pode confirmar ou encerrar.

Possível escalação da Espanha

  • Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo (ou Ferrán Torres), Mikel Oyarzabal

Possível escalação da Arábia Saudita

  • Mohammed Al‑Owais, Saud Abdulhamid, Al‑Amri, Hassan Al‑Tambakti (ou Lajami), Al‑Harb, Al‑Shamat, Al‑Khaibari, Mohammed Kanno, Salem Al‑Dawsari, Musab Al‑Juwayr, Feras Al‑Buraikan

Qual horário de Espanha x Arábia Saudita hoje?

O jogo acontece neste domingo, 21, às 13h, no horário de Brasília.

Onde assistir Espanha x Arábia Saudita hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube, Prime Video e plataformas digitais)

Acompanhe tudo sobre:EspanhaCopa do Mundo

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