Lamine Yamal é o jogador mais valioso do mundo — e jogou apenas 20 minutos hoje

Lamine Yamal estreou na Copa do Mundo de 2026 saindo do banco, preservado de uma lesão muscular sofrida em abril. Entrou aos 70 minutos contra Cabo Verde, não conseguiu marcar, e a Espanha ficou no 0 a 0. Mas o que acontece em campo é apenas uma parte da história de um jogador que, aos 18 anos, já é um dos atletas mais valiosos do planeta.

Seu contrato com o Barcelona, renovado em maio de 2025, vai até 2031 e prevê salário bruto anual de cerca de US$ 33 milhões, aproximadamente US$ 635 mil por semana, segundo a Celebrity Net Worth.

A cláusula de rescisão é de US$ 1,1 bilhão. Para ter referência: quando Yamal assinou seu primeiro contrato profissional com o Barcelona em 2023 (aos 16 anos), ele ganhava cerca de US$ 2 milhões por ano. O salário se multiplicou por mais de 15 vezes em dois anos, mas a cláusula permanece a mesma.

De onde vem o dinheiro

O patrimônio estimado de Yamal em 2026 está entre US$ 8 milhões e US$ 15 milhões, segundo Celebrity Net Worth e La Liga — uma variação que reflete tanto a dificuldade de calcular a riqueza de um atleta jovem quanto o ritmo acelerado com que seus números mudam.

O salário do Barcelona é a base, mas não é onde está o crescimento mais acelerado.

Em fevereiro de 2024, Yamal migrou da Nike para a Adidas numa parceria de longo prazo estimada em US$ 34 milhões, segundo o Tapmad, um dos maiores contratos de patrocínio já assinados por um atleta adolescente na história do futebol.

Além da Adidas, outras marcas globais disputam seu nome. Com 20 milhões de seguidores nas redes sociais, ele tem uma das maiores audiências digitais entre jogadores de sua faixa etária.

O jogador mais valioso do mundo

Um estudo do CIES Football Observatory colocou Yamal no topo da lista dos jogadores mais valiosos do mundo em 2026, com valor estimado de 343,1 milhões de euros, cerca de US$ 380 milhões. Erling Haaland aparece em segundo com 255,1 milhões de euros e Kylian Mbappé em terceiro com 201,3 milhões de euros.

Yamal supera os dois com quase dois anos a menos que Haaland e quase uma década a menos que Mbappé tinha quando atingiu valores similares.

A trajetória que explica os números

Yamal nasceu em 13 de julho de 2007 em Esplugues de Llobregat, na Espanha, filho de pai marroquino e mãe equatoguineense. Foi identificado pelos olheiros do Barcelona aos seis anos e convidado para treinar na La Masia.

Fez sua estreia pelo time principal em abril de 2023, aos 15 anos e 290 dias — o mais jovem da história do clube. Semanas depois, ganhou a La Liga.

Na Eurocopa de 2024, tornou-se o mais jovem jogador a marcar na história do torneio, aos 16 anos e 362 dias, e ajudou a Espanha a vencer o título. Foi eleito o melhor jovem jogador da competição.

Até o ano passado, por lei espanhola, seus ganhos eram administrados pelos pais com supervisão judicial, uma parte significativa foi colocada em fundos fiduciários e investimentos conservadores, segundo a Celebrity Net Worth.

O que vem pela frente

A Copa do Mundo de 2026 é a primeira de Yamal, e ele chega como um dos favoritos à Bola de Ouro do torneio, mesmo tendo começado no banco na estreia por precaução médica.

Se a Espanha avançar e Yamal se destacar, seu valor de mercado — já o maior do mundo — tende a crescer ainda mais.

Para um jogador que foi ao banco de reservas nesta segunda-feira por motivo de lesão, Lamine Yamal já figura entre os atletas mais bem pagos desta Copa do Mundo. E acumulou mais riqueza do que a maioria dos atletas profissionais acumula em toda a carreira. Ele tem 18 anos e contrato até 2031.