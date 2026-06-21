Esporte

Fase de grupos copa 2026

Yamal titular! Veja escalação da Espanha para confronto com Arábia Saudita

Espanha e Arábia Saudita se enfrentam em busca da primeira vitória no Mundial

Espanha busca a primeira vitória na Copa do Mundo (Florencia Tan Jun/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

Espanha busca a primeira vitória na Copa do Mundo (Florencia Tan Jun/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 21 de junho de 2026 às 12h51.

Espanha e Arábia Saudita entram em campo neste domingo, 21, às 13h (de Brasília), em confronto direto pela liderança do Grupo H da Copa do Mundo. A partida acontece no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Como as duas seleções empataram na primeira rodada, a equipe vencedora assume automaticamente o topo da classificação e encaminha a vaga na fase de mata-mata.

Escalação da Espanha

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri (capitão), Dani Olmo, Pedri e Lamine Yamal; Álex Baena e Oyarzabal.

Técnico: Luis de la Fuente.

Contexto e momento das seleções

A Espanha chega pressionada após surpreender negativamente na estreia, quando empatou em 0 a 0 com Cabo Verde, mesmo sendo apontada como uma das favoritas ao título.

A equipe comandada por Luis de la Fuente manteve posse de bola e volume ofensivo, mas teve dificuldades para transformar o domínio em gols, o que gerou críticas.

Do outro lado, a Arábia Saudita também soma um ponto, mas com sensação mais positiva: empatou em 1 a 1 com o Uruguai, mostrando boa organização defensiva.

A estratégia saudita deve repetir o plano da estreia, com aposta nos contra‑ataques.

Onde assistir Espanha x Arábia Saudita hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube, Prime Video e plataformas digitais)

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

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