Andrew Tate é preso nos EUA após pedido de extradição britânico

O influenciador Andrew Tate e seu irmão, Tristan Tate, foram presos nos Estados Unidos após autoridades britânicas apresentarem novas acusações de estupro, tráfico de pessoas e exploração sexual contra ambos.

A prisão ocorreu em Miami, na Flórida, e faz parte do processo de extradição solicitado pelo Reino Unido, onde os irmãos agora respondem a um total de 59 acusações criminais.

A Promotoria da Coroa Britânica (CPS, na sigla em inglês) anunciou que apresentou 38 novas acusações após identificar quatro supostas vítimas adicionais.

Segundo o órgão, Andrew Tate, de 39 anos, passou a responder por sete novos casos de estupro, além de acusações relacionadas a tráfico sexual e imagens indecentes envolvendo menores.

Tristan Tate, de 38 anos, foi acusado de dois novos casos de estupro e três acusações de organizar ou facilitar o tráfico para exploração sexual. As informações são da Reuters.

Os crimes investigados teriam ocorrido entre julho de 2010 e agosto de 2017. Em comunicado, Malcolm McHaffie, chefe da Divisão de Crimes Especiais do CPS, afirmou que a decisão de ampliar a denúncia foi tomada após novas evidências reunidas pela investigação. Os irmãos negam todas as acusações.

A assistente-chefe de polícia Karena Thomas confirmou que policiais americanos efetuaram as prisões durante a madrugada.

O advogado dos irmãos, Joseph McBride, afirmou que Andrew e Tristan Tate serão libertados e classificou o processo como um abuso de autoridade.

Processos em diferentes países

As novas acusações ampliam os problemas judiciais enfrentados pelos irmãos Tate. Eles também respondem a processos criminais na Romênia, onde são investigados desde 2022 por suspeitas de tráfico de pessoas, exploração sexual e outros crimes. Ambos deixaram o país em fevereiro de 2025 e negam qualquer irregularidade.

Andrew Tate construiu uma audiência de milhões de seguidores nas redes sociais ao divulgar conteúdos sobre masculinidade, riqueza e comportamento.

O influenciador já se descreveu publicamente como misógino e se tornou um dos principais nomes da chamada "manosfera", conjunto de comunidades digitais voltadas à defesa de papéis tradicionais de gênero e frequentemente associado a discursos antifeministas.

Além da esfera criminal, Andrew Tate também deverá enfrentar ainda neste ano um processo civil no Reino Unido movido por quatro mulheres que o acusam de agressões físicas e abuso sexual entre 2013 e 2015.

As autoras, que tiveram suas identidades preservadas pela Justiça, alegam ter sido vítimas de violência durante relacionamentos pessoais ou enquanto trabalhavam para um negócio de webcams administrado por Tate.

O influenciador nega todas as acusações e sustenta que qualquer relação sexual ocorreu de forma consensual.

(Com AFP)