Copa do Mundo 2026: Espanha, Bélgica e Uruguai estreiam nesta segunda-feira

A Copa do Mundo de 2026 começa para mais oito seleções nesta segunda-feira, 15. Espanha x Cabo Verde, Bélgica x Egito, Arábia Saudita x Uruguai e Irã x Nova Zelândia entram em campo para dar o pontapé inicial no maior torneio de futebol do mundo.

Os duelos prometem ser intensos e terão seleções favoritas ao título disputando seu primeiro confronto na competição. É o caso da Espanha. A La Roja, campeã em 2010, vem em busca do seu segundo título da competição e tem uma excelente geração, com nomes como Lamine Yamal, Rodri e Pedri.

Já a Bélgica, que fez história na Copa do Mundo de 2018, terminando na terceira colocação, quer voltar a figurar entre as melhores do mundo. Após uma campanha bem abaixo em 2022, em que foi eliminada na fase de grupos, os Diabos Vermelhos contam com a experiência de Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois e Romelu Lukaku para fazer bonito.

Além disso, teremos o Uruguai representando a América do Sul, Cabo Verde fazendo sua primeira participação em mundiais, além de Arábia Saudita, Irã e Nova Zelândia, que podem surpreender neste mundial.

O que esperar dos jogos desta segunda-feira?

Espanha x Cabo Verde

A experiente Espanha é a primeira a entrar em campo nesta segunda, às 13h, de Brasília. A seleção, que busca o segundo título, enfrentará a estreante Cabo Verde.

Favorita a vencer o duelo, a equipe comandada por Luis de La Fuente contará com a grande experiência de seus atletas, mesclada com a juventude.

Lamine Yamal, um dos grandes craques dessa geração espanhola, não iniciará como titular. O garoto sofreu uma lesão recente, se recuperou, mas deve ser preservado, visando os duelos mais complicados que a Espanha terá pela frente.

Já Cabo Verde faz sua estreia na Copa do Mundo. A seleção africana nunca disputou o torneio em sua história e quer fazer bonito, deixando uma boa imagem aos que vão assistir à equipe pela primeira vez.

Bélgica x Egito

Às 16h é a vez de Bélgica x Egito estrearem no Mundial. O duelo promete fortes emoções devido ao nível de ambas as equipes.

A Bélgica, que conta com grandes nomes do futebol, como Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois e Romelu Lukaku, quer mostrar por que essa geração é tão elogiada. Os Diabos Vermelhos também terão a mescla perfeita de juventude e experiência.

Por outro lado, o Egito quer seguir crescendo nas disputas de Copa do Mundo. Com Mohamed Salah sendo o principal líder da equipe, o elenco quer conseguir sua primeira vitória nos torneios. Nas outras participações, os Faraós não conseguiram triunfar e deram adeus de maneira prematura à competição.

Arábia Saudita x Uruguai

O dia segue como Arábia Saudita x Uruguai, válida pelo H da Copa do Mundo. Os árabes sabem de todo o potencial que têm e querem vencer uma seleção sul-americana na estreia novamente. Em 2022, a equipe levou a melhor sobre a Argentina, vencendo por 2 a 1.

Agora, em 2026, o elenco quer fazer bonito novamente e sonha em ir ainda mais longe na competição, se classificando para os 16avos.

Por outro lado, o Uruguai, campeão em 1930 e 1950, quer voltar a conquistar o tão sonhado título. A Celeste tem uma grande geração, com atletas conhecidos no futebol brasileiro, como é o caso de Giorgian Arrascaeta, atleta do Flamengo.

Sob o comando de Marcelo Bielsa, eles tentarão começar o torneio com o pé direito, conquistando a primeira vitória em busca do troféu mais desejado pelas seleções.

Irã x Nova Zelândia

Fechando a noite, Irã x Nova Zelândia entram em campo em um duelo cercado de tensões. Os iranianos enfrentaram diversos problemas com o governo norte-americano e quase ficaram de fora da Copa do Mundo.

Após intermediação da Fifa, os iranianos aceitaram disputar a competição, ainda que muitas condições tenham sido impostas. Inclusive, a seleção do Oriente Médio sequer pode estar hospedada em solo americano e precisa viajar do México aos Estados Unidos para todos os duelos.

Já a Nova Zelândia chega após 16 anos sem disputar um Mundial. A última Copa da seleção da Oceania havia sido em 2010, quando foram eliminados na fase de grupos.