Espanha x Argentina: final da Copa terá duelo de camisas históricas pelo título

Messi: Argentina usará uniforme tradicional para a final da Copa do Mundo (Carl Recine/Getty Images/AFP)
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Publicado em 19 de julho de 2026 às 08h33.
A final da Copa do Mundo terá um dos encontros mais tradicionais do futebol mundial também nas arquibancadas e dentro de campo. A Fifa confirmou os uniformes que serão utilizados por Espanha e Argentina na decisão deste domingo, 19, às 16h, de Brasília, nos Estados Unidos.
O duelo pelo título terá as duas seleções vestindo suas camisas principais, mantendo uma das imagens mais marcantes do futebol internacional: a Roja com seu tradicional uniforme vermelho e a Albiceleste com suas famosas listras verticais azuis e brancas.
A Espanha entrará em campo com a camisa titular, acompanhada de shorts e meias azuis. Já a Argentina utilizará sua tradicional camisa listrada, com shorts e meiões brancos.
O encontro também representa o retorno das duas equipes às suas identidades visuais mais conhecidas depois de uma semifinal em que ambas precisaram recorrer aos uniformes alternativos.
Antes de garantirem vaga na grande decisão, Espanha e Argentina disputaram suas semifinais utilizando suas segundas opções de uniforme.
A seleção espanhola enfrentou a França vestindo branco e venceu por 2 a 0, garantindo presença na final. Já a Argentina entrou em campo contra a Inglaterra com seu uniforme azul e conquistou a classificação após vitória por 2 a 1.
Apesar da mudança nas cores, as duas equipes mantiveram o desempenho que as colocou entre as melhores seleções do Mundial.
Ao longo da Copa do Mundo, a Espanha utilizou seu uniforme principal em apenas três partidas. Além da semifinal, a Roja vestiu a camisa tradicional contra o Uruguai, ainda na fase de grupos, e diante de Portugal, nas oitavas de final.
Nos demais compromissos, a equipe espanhola alternou entre suas opções de uniforme, incluindo o modelo branco utilizado contra a França.
A Argentina teve uma trajetória semelhante. A Albiceleste utilizou sua camisa alternativa em apenas dois jogos durante o torneio: contra a Jordânia, na fase de grupos, e diante da Inglaterra, na semifinal.
Agora, na partida mais importante da competição, as duas seleções retornam às cores que carregam décadas de história.
Além da disputa pela taça, Espanha e Argentina protagonizarão um confronto entre duas camisas que representam escolas diferentes do futebol mundial.
A Espanha chega buscando seu segundo título de Copa do Mundo, enquanto a Argentina tenta conquistar mais uma estrela e ampliar uma história construída por gerações de craques.