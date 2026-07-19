Espanha x Argentina: final da Copa terá duelo de camisas históricas pelo título

A final da Copa do Mundo terá um dos encontros mais tradicionais do futebol mundial também nas arquibancadas e dentro de campo. A Fifa confirmou os uniformes que serão utilizados por Espanha e Argentina na decisão deste domingo, 19, às 16h, de Brasília, nos Estados Unidos.

O duelo pelo título terá as duas seleções vestindo suas camisas principais, mantendo uma das imagens mais marcantes do futebol internacional: a Roja com seu tradicional uniforme vermelho e a Albiceleste com suas famosas listras verticais azuis e brancas.

A Espanha entrará em campo com a camisa titular, acompanhada de shorts e meias azuis. Já a Argentina utilizará sua tradicional camisa listrada, com shorts e meiões brancos.

O encontro também representa o retorno das duas equipes às suas identidades visuais mais conhecidas depois de uma semifinal em que ambas precisaram recorrer aos uniformes alternativos.

Semifinais tiveram mudanças de cores

Antes de garantirem vaga na grande decisão, Espanha e Argentina disputaram suas semifinais utilizando suas segundas opções de uniforme.

A seleção espanhola enfrentou a França vestindo branco e venceu por 2 a 0, garantindo presença na final. Já a Argentina entrou em campo contra a Inglaterra com seu uniforme azul e conquistou a classificação após vitória por 2 a 1.

Apesar da mudança nas cores, as duas equipes mantiveram o desempenho que as colocou entre as melhores seleções do Mundial.

Espanha e Argentina voltam aos símbolos da campanha

Ao longo da Copa do Mundo, a Espanha utilizou seu uniforme principal em apenas três partidas. Além da semifinal, a Roja vestiu a camisa tradicional contra o Uruguai, ainda na fase de grupos, e diante de Portugal, nas oitavas de final.

Nos demais compromissos, a equipe espanhola alternou entre suas opções de uniforme, incluindo o modelo branco utilizado contra a França.

A Argentina teve uma trajetória semelhante. A Albiceleste utilizou sua camisa alternativa em apenas dois jogos durante o torneio: contra a Jordânia, na fase de grupos, e diante da Inglaterra, na semifinal.

Agora, na partida mais importante da competição, as duas seleções retornam às cores que carregam décadas de história.

Uma final de tradição e identidade

Além da disputa pela taça, Espanha e Argentina protagonizarão um confronto entre duas camisas que representam escolas diferentes do futebol mundial.

A Espanha chega buscando seu segundo título de Copa do Mundo, enquanto a Argentina tenta conquistar mais uma estrela e ampliar uma história construída por gerações de craques.