Quem é o maior artilheiro da história da Argentina

Tricampeã mundial, a Argentina entra em campo neste domingo, 19, em busca do tetracampeonato da Copa do Mundo. Pela frente, a seleção comandada por Lionel Scaloni terá a Espanha, na decisão marcada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Para tentar conquistar mais uma estrela, os argentinos contam com Lionel Messi. Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol, o camisa 10 mais uma vez lidera a Albiceleste em uma Copa do Mundo e chega à final como o principal destaque da equipe.

Na campanha rumo à decisão, Messi participou diretamente de 12 dos 19 gols marcados pela Argentina. O craque balançou as redes oito vezes e ainda distribuiu quatro assistências, sendo o principal responsável pelo desempenho ofensivo da seleção no Mundial.

Além do grande momento na Copa de 2026, Messi também ostenta um recorde histórico com a camisa da Argentina. O atacante é o maior artilheiro da história da seleção, com 125 gols.

O segundo colocado da lista é Gabriel Batistuta, um dos maiores atacantes da história do país, com 54 gols. O camisa 10 assumiu o posto de maior goleador da Argentina em 2016, durante a disputa da Copa América Centenário.

Na ocasião, marcou um dos gols da vitória por 4 a 0 sobre os Estados Unidos, pela semifinal do torneio, ultrapassando Batistuta e escreveu mais um capítulo de sua trajetória histórica pela seleção.

Top 10 dos maiores artilheiros da história da Argentina