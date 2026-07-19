Quem é o maior artilheiro da história da Argentina

Lionel Messi: tem 125 gols com a camisa da seleção argentina (Carl Recine/Getty Images/AFP)
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Publicado em 19 de julho de 2026 às 08h03.
Tricampeã mundial, a Argentina entra em campo neste domingo, 19, em busca do tetracampeonato da Copa do Mundo. Pela frente, a seleção comandada por Lionel Scaloni terá a Espanha, na decisão marcada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Para tentar conquistar mais uma estrela, os argentinos contam com Lionel Messi. Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol, o camisa 10 mais uma vez lidera a Albiceleste em uma Copa do Mundo e chega à final como o principal destaque da equipe.
Na campanha rumo à decisão, Messi participou diretamente de 12 dos 19 gols marcados pela Argentina. O craque balançou as redes oito vezes e ainda distribuiu quatro assistências, sendo o principal responsável pelo desempenho ofensivo da seleção no Mundial.
Além do grande momento na Copa de 2026, Messi também ostenta um recorde histórico com a camisa da Argentina. O atacante é o maior artilheiro da história da seleção, com 125 gols.
O segundo colocado da lista é Gabriel Batistuta, um dos maiores atacantes da história do país, com 54 gols. O camisa 10 assumiu o posto de maior goleador da Argentina em 2016, durante a disputa da Copa América Centenário.
Na ocasião, marcou um dos gols da vitória por 4 a 0 sobre os Estados Unidos, pela semifinal do torneio, ultrapassando Batistuta e escreveu mais um capítulo de sua trajetória histórica pela seleção.