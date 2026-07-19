Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quem é o maior artilheiro da história da Argentina

O camisa 10 é o grande nome da Argentina e já anotou 125 gols com a camisa de seu país

Lionel Messi: tem 125 gols com a camisa da seleção argentina (Carl Recine/Getty Images/AFP)

Lionel Messi: tem 125 gols com a camisa da seleção argentina (Carl Recine/Getty Images/AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 19 de julho de 2026 às 08h03.

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Tricampeã mundial, a Argentina entra em campo neste domingo, 19, em busca do tetracampeonato da Copa do Mundo. Pela frente, a seleção comandada por Lionel Scaloni terá a Espanha, na decisão marcada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Para tentar conquistar mais uma estrela, os argentinos contam com Lionel Messi. Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol, o camisa 10 mais uma vez lidera a Albiceleste em uma Copa do Mundo e chega à final como o principal destaque da equipe.

Na campanha rumo à decisão, Messi participou diretamente de 12 dos 19 gols marcados pela Argentina. O craque balançou as redes oito vezes e ainda distribuiu quatro assistências, sendo o principal responsável pelo desempenho ofensivo da seleção no Mundial.

Além do grande momento na Copa de 2026, Messi também ostenta um recorde histórico com a camisa da Argentina. O atacante é o maior artilheiro da história da seleção, com 125 gols.

O segundo colocado da lista é Gabriel Batistuta, um dos maiores atacantes da história do país, com 54 gols. O camisa 10 assumiu o posto de maior goleador da Argentina em 2016, durante a disputa da Copa América Centenário.

Na ocasião, marcou um dos gols da vitória por 4 a 0 sobre os Estados Unidos, pela semifinal do torneio, ultrapassando Batistuta e escreveu mais um capítulo de sua trajetória histórica pela seleção.

Top 10 dos maiores artilheiros da história da Argentina

  • Lionel Messi – 125 gols
  • Gabriel Batistuta – 54 gols
  • Sergio Agüero – 41 gols
  • Lautaro Martínez – 40 gols
  • Hernán Crespo – 35 gols
  • Diego Maradona – 33 gols
  • Gonzalo Higuaín – 31 gols
  • Ángel Di María – 31 gols
  • Leopoldo Luque – 21 gols
  • Daniel Passarella – 21 gols
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