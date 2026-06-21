Esporte

Fase de grupos copa 2026

Decepção na 1ª rodada, a favorita Espanha ainda pode ganhar a Copa do Mundo?

FGV, Opta, Goldman Sachs e Natixis convergem na seleção europeia como favorita, mas Argentina assumiu a ponta após o início do torneio

Espanha: seleção decepcionou na primeira rodada (Imagem gerada por IA/Exame)

Espanha: seleção decepcionou na primeira rodada (Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 21 de junho de 2026 às 12h18.

Última atualização em 21 de junho de 2026 às 12h47.

Quatro modelos estatísticos diferentes, com metodologias distintas e desenvolvidos em três continentes, chegaram à mesma conclusão antes do início da Copa do Mundo de 2026: a Espanha era a seleção mais provável de erguer a taça.

O consenso reúne desde um banco de investimentos global até um projeto acadêmico brasileiro — um raro alinhamento entre fontes que normalmente discordam entre si.

O modelo da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp) projetava a Espanha com 15,57% de chance de título antes da bola rolar, à frente de Argentina (13,62%) e Inglaterra (9,24%).

O levantamento usa dados de 2.997 partidas entre 187 seleções nos últimos quatro anos, com peso maior para jogos recentes e para confrontos oficiais — eliminatórias e torneios continentais — em detrimento de amistosos.

Quatro modelos, uma resposta

A convergência não se limitou ao Brasil.

A Opta, empresa britânica de análise esportiva, projetava 16,1% de chance para a Espanha, seguida por França (13%) e Inglaterra (11,2%).

Já o banco americano Goldman Sachs foi ainda mais otimista com os espanhóis: em relatório assinado pelo economista-chefe Jan Hatzius, a instituição deu à seleção 26% de chance de título — o dobro da segunda colocada, França, com 19%.

O banco francês Natixis também colocou a Espanha no topo, com 25%, praticamente empatada com a própria França, que apareceu com 26% no modelo do banco.

A Argentina, atual campeã mundial, oscilou entre 8,7% e 14% dependendo da fonte, penalizada em alguns modelos pelo chamado "winner's slump"um padrão estatístico de queda de desempenho de campeões em título na edição seguinte do torneio.

Por que a Espanha?

Os modelos também concordam nos motivos.

A Espanha chegou ao Mundial como atual campeã da Eurocopa de 2024 e da Liga das Nações da Uefa, com elenco jovem e um sistema de jogo coletivo consistente.

No modelo do Goldman Sachs, que usa o sistema de rating Elo — criado originalmente para o xadrez —, a seleção espanhola tinha a melhor classificação entre todas as participantes, mesmo aparecendo apenas em terceiro lugar no ranking oficial da Fifa.

"Nossa previsão está alinhada com o padrão histórico de que a Copa do Mundo quase sempre volta para a Europa depois de ter sido vencida por uma seleção sul-americana", escreveram os economistas do Goldman Sachs no relatório, referência à vitória da Argentina em 2022. A simulação do banco chegava a prever a final entre Espanha e Argentina, com vitória espanhola.

Onde o Brasil aparece

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Posição final no Grupo C definirá se o Brasil enfrenta Japão, Holanda, Suécia ou Tunísia nos 32 avos de final (JEWEL SAMAD/AFP)

Nenhum dos quatro modelos colocou o Brasil entre os três favoritos.

A Opta projetava 6,78% de chance de hexa para a seleção brasileira; o Goldman Sachs, 8%; e o Natixis, o mais otimista entre os quatro, 9,3%.

No modelo da FGV EMAp, o Brasil aparecia apenas na nona posição do ranking, com 4,68% — atrás de Colômbia, Marrocos e Portugal, seleções que nunca venceram o torneio, mas vinham de resultados recentes melhores.

Os próprios responsáveis pelos modelos pedem cautela na leitura desses números.

O Goldman Sachs já errou de forma notória antes: em 2014, apontou o Brasil como favorito com quase 50% de chance de título, pouco antes da derrota histórica por 7 a 1 para a Alemanha na semifinal.

O que mudou desde o início do torneio

As probabilidades não são estáticas — e a Copa já provou isso.

Segundo o ranking mais recente da FGV EMAp, atualizado após o começo da segunda rodada da fase de grupos, a Argentina assumiu a liderança das projeções, com 17,23% de chance de título, depois de golear a Argélia.

A Espanha caiu para a segunda posição, com 11,29%, seguida por Inglaterra (9,45%) e França (8,75%). O Brasil subiu para a oitava colocação, com 4,14%, atrás de Colômbia (6,23%) e Marrocos (4,74%).

O atacante argentino número 10, Lionel Messi, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida do Grupo J da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Argélia, no Estádio de Kansas City, em Kansas City, em 16 de junho de 2026. (Foto de ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Messi: jogador mudou a previsão para a Argentina (ROBERTO SCHMIDT / AFP/AFP)

O modelo é atualizado a cada nova rodada, incorporando os resultados reais das partidas por meio de inferência bayesiana — um método estatístico que ajusta continuamente as probabilidades conforme novos dados entram no sistema.

Segundo o professor Moacyr Alvim Silva, um dos coordenadores do projeto na FGV, o modelo já bateu grupos de estatísticos com ferramentas mais sofisticadas em edições anteriores da Copa — mas, como todo modelo probabilístico, mede chances, não certezas, em um torneio de 48 seleções e mais de 100 jogos que segue produzindo surpresas a cada rodada.

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