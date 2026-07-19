O copo muda o uísque? Mais do que você imagina

Glencairn Glass: modelo permite apreciar todos os sabores e aromas do uísque (Mauricio Porto/Divulgação)
Colunista
Publicado em 19 de julho de 2026 às 10h04.
"Eu não preciso de uísque para me divertir. Também não preciso de tênis para correr, mas ajuda bastante". Esse é um daqueles aforismos de internet, que uma vez li e uso quase indiscriminadamente. O que ele não menciona, entretanto, é o copo. Porque parte da diversão de degustar, ou beber – e veja bem, há uma distinção importante aqui – depende, muito, deste recipiente.
Vamos, primeiro, separar os momentos de consumo. O primeiro é a degustação analítica. Aqui, a ideia é entender a bebida. Tentar descrevê-la, com seus descritores aromáticos e sabores. Ter prazer aqui, obviamente, é uma consequência. O que é maravilhoso, porque, como diria um grande professor, a indústria dos parafusos não proporciona oportunidades como esta. Mas, aqui, deve-se atentar mais à forma para atingir um resultado.
Na degustação analítica, bebe-se sempre puro, ou com um splash de água. Às vezes, nem se bebe. Só se sente o aroma da bebida, como fazem certos escritores especializados no destilado.
O segundo é beber por prazer. Aqui, vale (quase) tudo. Você pode colocar gelo, pode misturar com outros ingredientes e criar coquetéis, pode tomar com água pura, água com gás, tônica, o que for. Aqui, a única regra é beber de forma responsável. Ter uma companhia ajuda; o importante é produzir dopamina.
No caso da degustação analítica, o copo importa. Atualmente, o mais recomendado é o Glencarin Glass. Ele partiu de um projeto desenvolvido por certo Raymond Davidson há mais de vinte e cinco anos. O sonho de Raymond era criar um copo próprio, símbolo da bebida escocesa, e absolutamente perfeito para oferecer a melhor e mais equilibrada experiência sensorial com uísque.
Porém, após desenhar o copo, Raymond interrompeu seu projeto. O desenho do copo perfeito para a melhor bebida do mundo permaneceu arquivado por mais de 25 anos, até que os filhos de Raymond – Paul e Scott – o reativaram.
A pedidos destes, o design do copo foi então aprimorado pelos master blenders das cinco maiores companhias de uísque no mercado mundial. Estes peritos, cuja profissão demanda sentir o aroma de dezenas de uísques por dia, sugeriram mudanças para tornar seu formato perfeito. E o resultado foi o Glencairn Glass.
O Glencairn Glass permite apreciar todos os sabores e aromas do uísque. Ele não ressalta qualquer característica específica, mas potencializa o conjunto de elementos que formam a bebida. Eles são excelentes para qualquer single malt, blended uísque, irish uísque ou mesmo bourbon. Suas bordas estreitas concentram os aromas e permitem perceber todas as nuances do uísque.
Outra opção praticamente equivalente é a famosa taça ISO. Elas são uma excelente escolha para padronização de degustações. Em provas com mais de um tipo de bebida – rum, brandy, uísque – elas são perfeitas. São taças que geralmente possuem bom preço e entregam um ótimo resultado. Porém, são como um tupperware. Ótimo para guardar tanto bananas quanto pepinos, mas não absolutamente voltadas para cada tarefa específica.
Para beber por prazer, entretanto, minha recomendação é o clássico tumbler. Poucos copos trazem tanto senso de estilo quanto um copo baixo massivo, com aquela base de vidro bem pesada. Terrível para degustar, por ser largo, pesado e não concentrar aroma nenhum. Mas, absolutamente perfeito para se deixar na mesa e bebericar durante um bom papo. Ferdinand Porsche discordaria. Mas, a forma não faz a menor diferença na função, aqui.
No fim das contas, não existe copo "certo". Existe o copo certo para cada intenção. Se a ideia é entender um uísque, use uma Glencairn ou uma taça ISO e deixe que o copo trabalhe por você. Se a ideia é celebrar uma sexta-feira, colocar duas pedras de gelo e conversar até tarde, pegue o tumbler mais pesado que encontrar.
O uísque continua sendo o mesmo. Quem muda é a experiência. E, curiosamente, um dos objetos mais simples da mesa talvez seja o que mais influencia a forma como percebemos aquilo que está dentro dele. Escolher bem é importante. Você não correria seis quilômetros de chinelo, correria?