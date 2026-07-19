O copo muda o uísque? Mais do que você imagina

"Eu não preciso de uísque para me divertir. Também não preciso de tênis para correr, mas ajuda bastante". Esse é um daqueles aforismos de internet, que uma vez li e uso quase indiscriminadamente. O que ele não menciona, entretanto, é o copo. Porque parte da diversão de degustar, ou beber – e veja bem, há uma distinção importante aqui – depende, muito, deste recipiente.

Vamos, primeiro, separar os momentos de consumo. O primeiro é a degustação analítica. Aqui, a ideia é entender a bebida. Tentar descrevê-la, com seus descritores aromáticos e sabores. Ter prazer aqui, obviamente, é uma consequência. O que é maravilhoso, porque, como diria um grande professor, a indústria dos parafusos não proporciona oportunidades como esta. Mas, aqui, deve-se atentar mais à forma para atingir um resultado.

Na degustação analítica, bebe-se sempre puro, ou com um splash de água. Às vezes, nem se bebe. Só se sente o aroma da bebida, como fazem certos escritores especializados no destilado.

O segundo é beber por prazer. Aqui, vale (quase) tudo. Você pode colocar gelo, pode misturar com outros ingredientes e criar coquetéis, pode tomar com água pura, água com gás, tônica, o que for. Aqui, a única regra é beber de forma responsável. Ter uma companhia ajuda; o importante é produzir dopamina.

No caso da degustação analítica, o copo importa. Atualmente, o mais recomendado é o Glencarin Glass. Ele partiu de um projeto desenvolvido por certo Raymond Davidson há mais de vinte e cinco anos. O sonho de Raymond era criar um copo próprio, símbolo da bebida escocesa, e absolutamente perfeito para oferecer a melhor e mais equilibrada experiência sensorial com uísque.

Porém, após desenhar o copo, Raymond interrompeu seu projeto. O desenho do copo perfeito para a melhor bebida do mundo permaneceu arquivado por mais de 25 anos, até que os filhos de Raymond – Paul e Scott – o reativaram.

A pedidos destes, o design do copo foi então aprimorado pelos master blenders das cinco maiores companhias de uísque no mercado mundial. Estes peritos, cuja profissão demanda sentir o aroma de dezenas de uísques por dia, sugeriram mudanças para tornar seu formato perfeito. E o resultado foi o Glencairn Glass.

O Glencairn Glass permite apreciar todos os sabores e aromas do uísque. Ele não ressalta qualquer característica específica, mas potencializa o conjunto de elementos que formam a bebida. Eles são excelentes para qualquer single malt, blended uísque, irish uísque ou mesmo bourbon. Suas bordas estreitas concentram os aromas e permitem perceber todas as nuances do uísque.

Outra opção praticamente equivalente é a famosa taça ISO. Elas são uma excelente escolha para padronização de degustações. Em provas com mais de um tipo de bebida – rum, brandy, uísque – elas são perfeitas. São taças que geralmente possuem bom preço e entregam um ótimo resultado. Porém, são como um tupperware. Ótimo para guardar tanto bananas quanto pepinos, mas não absolutamente voltadas para cada tarefa específica.

Glencairn Glass: modelo permite apreciar todos os sabores e aromas do uísque (Mauricio Porto/Divulgação)

Para beber por prazer, entretanto, minha recomendação é o clássico tumbler. Poucos copos trazem tanto senso de estilo quanto um copo baixo massivo, com aquela base de vidro bem pesada. Terrível para degustar, por ser largo, pesado e não concentrar aroma nenhum. Mas, absolutamente perfeito para se deixar na mesa e bebericar durante um bom papo. Ferdinand Porsche discordaria. Mas, a forma não faz a menor diferença na função, aqui.

No fim das contas, não existe copo "certo". Existe o copo certo para cada intenção. Se a ideia é entender um uísque, use uma Glencairn ou uma taça ISO e deixe que o copo trabalhe por você. Se a ideia é celebrar uma sexta-feira, colocar duas pedras de gelo e conversar até tarde, pegue o tumbler mais pesado que encontrar.

O uísque continua sendo o mesmo. Quem muda é a experiência. E, curiosamente, um dos objetos mais simples da mesa talvez seja o que mais influencia a forma como percebemos aquilo que está dentro dele. Escolher bem é importante. Você não correria seis quilômetros de chinelo, correria?