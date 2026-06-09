De Olimpíadas a Copa: relembre 9 apresentações de Anitta no esporte

A presença de Anitta na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, marca mais um capítulo da relação da cantora com grandes eventos esportivos internacionais.

Escalada pela Fifa para se apresentar na Copa do Mundo 2026 antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai, em Los Angeles, no dia 12 de junho de 2026, Anitta amplia uma trajetória que já inclui Olimpíadas, finais de torneios continentais, Champions League, Fórmula 1 e NFL.

Relembre as participações de Anitta em eventos esportivos

NFL Brasil 2024

Em setembro de 2024, Anitta foi uma das atrações do primeiro jogo oficial da NFL realizado em território brasileiro.

A cantora se apresentou na Neo Química Arena, em São Paulo, durante o evento que reuniu Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, marcando a estreia da liga de futebol americano no país.

Final da Champions League 2023

A cantora foi a primeira artista brasileira a participar do show de abertura da final da Champions League.

A apresentação ocorreu em Istambul, na Turquia, antes da decisão entre Manchester City e Inter de Milão. A cantora dividiu o palco com Burna Boy e o DJ Alesso.

Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 2022

Em 2022, a artista integrou a programação musical do GP de Miami, uma das etapas mais badaladas da Fórmula 1.

Na ocasião, apresentou sucessos como "Envolver", música que impulsionou sua carreira internacional naquele período.

Final da Libertadores 2021

Dois anos após sua primeira participação na competição continental, Anitta voltou ao palco da decisão da Copa Libertadores.

O show antecedeu a final entre Palmeiras e Flamengo, disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Final da Libertadores 2019

A cantora também participou da primeira final única da história da Libertadores, realizada em Lima, no Peru.

Na cerimônia de abertura, dividiu o palco com artistas latino-americanos como Sebastián Yatra, Fito Páez e Tini.

Copa América 2019

Ainda em 2019, Anitta esteve na cerimônia de encerramento da Copa América realizada no Brasil.

A apresentação aconteceu no Maracanã, ao lado do cantor porto-riquenho Pedro Capó, minutos antes da grande final do torneio entre Brasil e Peru.

Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 2018

Pelo segundo ano consecutivo, Anitta foi convidada para interpretar o Hino Nacional Brasileiro antes da largada do GP do Brasil, em Interlagos.

Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 2017

A estreia da cantora na Fórmula 1 aconteceu em 2017, quando cantou o Hino Nacional na abertura da corrida disputada em São Paulo.

Olimpíadas Rio 2016

A primeira participação de Anitta em um grande evento esportivo internacional ocorreu na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

No Maracanã, a cantora se apresentou ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil durante um dos momentos mais lembrados da celebração.