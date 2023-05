Anitta fará show na final da Champions League; veja detalhes

A Uefa anunciou na manhã desta quarta-feira, 24, que a cantora brasileira Anitta irá se apresentar na final da Champions League. O show acontece antes do início da partida e, além de Anitta, terá o cantor nigeriano Burna Boy. “A superestrela pop global brasileira Anitta será a co-headline do 2023 #UCLfinal Kick Off Show da Pepsi ao lado de Burna Boy!”, informou a Uefa.

No comunicado do anúncio do show, a brasileira celebrou a oportunidade e prometeu um show inesquecível. “Estou tão animado que a notícia finalmente saiu! Vamos trazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo”, declarou.

Essa não é a primeira vez que Anitta se apresenta em um grande evento esportivo. Em 2016, ela cantou na abertura das Olimpíadas, em 2019 na Copa América e em 2021 na final da Libertadores.

Quando é a final da Champions League?

A final da Uefa Champions League acontece no dia 10 de junho, no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, Turquia. Manchester City de Halland enfrenta o Inter de Milão de Lukaku.