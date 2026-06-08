Copa do Mundo 2026: veja quando será cerimônia de abertura, datas de jogos do Brasil e onde assistir

A contagem regressiva para a Copa do Mundo entra na reta final. Com apenas quatro dias para o torneio começar, vale organizar a agenda para acompanhar os principais momentos da competição.

A Copa do Mundo será disputada a partir de 11 de junho, com partidas realizadas nos Estados Unidos, México e Canadá.

Cerimônias de abertura e estreia da competição

Por ter três países como anfitriões, a Copa contará com três celebrações de abertura. O México receberá o primeiro jogo do torneio, enquanto Estados Unidos e Canadá também promoverão eventos especiais nos dias de estreia de suas respectivas seleções.

México

O confronto que abre a Copa do Mundo colocará frente a frente México e África do Sul, no Estádio Azteca, em 11 de junho, às 16h, horário de Brasília. Antes da partida, às 14h30min, está prevista a cerimônia de abertura com apresentações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

No dia 12 de junho, será a vez de Estados Unidos e Canadá iniciarem suas campanhas, também com festividades programadas.

Canadá

Em Toronto, a programação começa antes do duelo entre Canadá e Bósnia. O estádio da cidade receberá apresentações de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince, entre outros artistas. A cerimônia está prevista para 14h30min, enquanto a partida começa às 16h.

Estados Unidos

Mais tarde, em Los Angeles, acontece a última cerimônia de abertura do torneio. A programação tem início às 20h30min, horário de Brasília, e contará com apresentações de Katy Perry, Future, LISA, Rema, Tyla e da brasileira Anitta. Na sequência, os Estados Unidos enfrentam o Paraguai, em jogo marcado para as 22h.

Agenda da Seleção Brasileira

A estreia do Brasil ocorrerá em 13 de junho, dois dias após o início da competição. A equipe enfrenta o Marrocos às 19h, pela primeira rodada do Grupo C, que também reúne Haiti e Escócia.

Brasil x Marrocos

Quando: 13 de junho, sábado, às 19h

Onde: Nova York/Nova Jersey

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Brasil x Haiti

Quando: 19 de junho, sexta-feira, às 21h30min

Onde: Filadélfia

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Escócia x Brasil

Quando: 24 de junho, quarta-feira, às 19h

Onde: Miami

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Jogos dos rivais do Grupo C

Os demais confrontos da chave também merecem atenção para quem deseja acompanhar a disputa por vagas na próxima fase: