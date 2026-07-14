VNL 2026: capitã da seleção brasileira, Gabi está fora das finais do vôlei feminino

A jogadora Gabi Guimarães não disputará a fase final da Liga das Nações feminina de vôlei. A capitã da seleção brasileira seguirá em tratamento para se recuperar de um desconforto na região lombar e não viajará com a equipe para Macau, na China.

Segundo a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a evolução da ponteira é positiva. O planejamento agora é que a jogadora esteja completamente recuperada para o Campeonato Sul-Americano, marcado para ocorrer entre os dias 8 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro.

Gabi explica necessidade de pausa

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Gabi afirmou que a decisão de interromper a sequência de jogos foi tomada em conjunto com a comissão técnica e a equipe de saúde.

A atleta relacionou o problema ao desgaste acumulado após anos conciliando compromissos por clubes e pela seleção. Ela também disse que já iniciou atividades na piscina, pilates e musculação como parte do protocolo de recuperação.

Brasil terá outros desfalques

Além de Gabi, a seleção chega às finais sem Tainara e Julia Kudiess, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Para completar o grupo, o técnico José Roberto Guimarães convocou a ponteira Maira Basso e a central Larissa Besen.

Terceiro colocado na fase classificatória, o Brasil enfrentará o Japão nas quartas de final. A partida será disputada na quarta-feira, 22, às 8h30, pelo horário de Brasília.