VNL 2026: capitã da seleção brasileira, Gabi está fora das finais do vôlei feminino

Gabi: ponteira do Brasil estava convocada para a VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
Repórter
Publicado em 14 de julho de 2026 às 20h05.
A jogadora Gabi Guimarães não disputará a fase final da Liga das Nações feminina de vôlei. A capitã da seleção brasileira seguirá em tratamento para se recuperar de um desconforto na região lombar e não viajará com a equipe para Macau, na China.
Segundo a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a evolução da ponteira é positiva. O planejamento agora é que a jogadora esteja completamente recuperada para o Campeonato Sul-Americano, marcado para ocorrer entre os dias 8 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Gabi afirmou que a decisão de interromper a sequência de jogos foi tomada em conjunto com a comissão técnica e a equipe de saúde.
A atleta relacionou o problema ao desgaste acumulado após anos conciliando compromissos por clubes e pela seleção. Ela também disse que já iniciou atividades na piscina, pilates e musculação como parte do protocolo de recuperação.
Além de Gabi, a seleção chega às finais sem Tainara e Julia Kudiess, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
Para completar o grupo, o técnico José Roberto Guimarães convocou a ponteira Maira Basso e a central Larissa Besen.
Terceiro colocado na fase classificatória, o Brasil enfrentará o Japão nas quartas de final. A partida será disputada na quarta-feira, 22, às 8h30, pelo horário de Brasília.