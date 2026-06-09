Como colocar os jogos da Copa do Mundo 2026 no seu calendário no iPhone e Android

Copa do Mundo: veja como baixar o calendário do torneio para o celular (Imagem gerada por IA)
Repórter
Publicado em 9 de junho de 2026 às 08h17.
A Copa do Mundo de 2026 terá 104 partidas distribuídas em 17 faixas de horário diferentes, incluindo jogos de madrugada no horário de Brasília.
Para não perder nenhuma partida, é possível sincronizar o calendário completo do torneio com o celular ou computador em menos de dois minutos.
O calendário cobre toda a competição, da fase de grupos até a final, marcada para 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
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