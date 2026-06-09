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Como colocar os jogos da Copa do Mundo 2026 no seu calendário no iPhone e Android

Veja como adicionar todos os 104 jogos da Copa de 2026 ao Google Agenda, iPhone ou Outlook em poucos minutos

Copa do Mundo: veja como baixar o calendário do torneio para o celular (Imagem gerada por IA)

Copa do Mundo: veja como baixar o calendário do torneio para o celular (Imagem gerada por IA)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 9 de junho de 2026 às 08h17.

A Copa do Mundo de 2026 terá 104 partidas distribuídas em 17 faixas de horário diferentes, incluindo jogos de madrugada no horário de Brasília.

Para não perder nenhuma partida, é possível sincronizar o calendário completo do torneio com o celular ou computador em menos de dois minutos.

Google Agenda (Android e computador)

  • Acesse a página do FotMob e clique no botão "Google".
  • O navegador abrirá automaticamente o Google Agenda.
  • Clique em "Adicionar" para confirmar.
  • Todos os jogos serão adicionados em uma agenda separada, sem misturar com seus compromissos pessoais.
  • O calendário será atualizado automaticamente caso a Fifa altere datas ou horários.

iPhone e iPad

  • Acesse a página do FotMob e clique em "Apple".
  • O iPhone reconhecerá automaticamente o formato de assinatura de calendário.
  • Toque em "Assinar".
  • Os jogos aparecerão automaticamente no aplicativo Calendário do iOS.
  • Alterações futuras também serão sincronizadas automaticamente.

Outlook

  • Na página do FotMob, clique em "Outlook".
  • O Outlook reconhecerá automaticamente o calendário.
  • Confirme a importação.
  • Todos os jogos serão adicionados à agenda.
  • Funciona no Outlook para Windows, Android e iPhone.

Arquivo ICS (Samsung Calendar, Thunderbird e outros apps)

  • Baixe o arquivo ICS clicando nesse link.
  • Salve o arquivo no dispositivo.
  • Abra o aplicativo de calendário de sua preferência.
  • Procure a opção "Importar calendário" ou "Importar arquivo ICS".
  • Selecione o arquivo baixado.
  • Todos os jogos serão adicionados de uma só vez.

O que aparece no calendário

  • Data e horário de cada partida no seu fuso local.
  • Nome das seleções.
  • Estádio da partida.
  • Todas as 104 partidas do torneio.
  • Atualizações automáticas caso a programação oficial da Fifa seja alterada.

O calendário cobre toda a competição, da fase de grupos até a final, marcada para 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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