Como colocar os jogos da Copa do Mundo 2026 no seu calendário no iPhone e Android

A Copa do Mundo de 2026 terá 104 partidas distribuídas em 17 faixas de horário diferentes, incluindo jogos de madrugada no horário de Brasília.

Para não perder nenhuma partida, é possível sincronizar o calendário completo do torneio com o celular ou computador em menos de dois minutos.

Google Agenda (Android e computador)

Acesse a página do FotMob e clique no botão "Google" .

. O navegador abrirá automaticamente o Google Agenda.

Clique em "Adicionar" para confirmar.

para confirmar. Todos os jogos serão adicionados em uma agenda separada, sem misturar com seus compromissos pessoais.

O calendário será atualizado automaticamente caso a Fifa altere datas ou horários.

iPhone e iPad

Acesse a página do FotMob e clique em "Apple" .

. O iPhone reconhecerá automaticamente o formato de assinatura de calendário.

Toque em "Assinar" .

. Os jogos aparecerão automaticamente no aplicativo Calendário do iOS.

Alterações futuras também serão sincronizadas automaticamente.

Outlook

Na página do FotMob, clique em "Outlook" .

. O Outlook reconhecerá automaticamente o calendário.

Confirme a importação.

Todos os jogos serão adicionados à agenda.

Funciona no Outlook para Windows, Android e iPhone.

Arquivo ICS (Samsung Calendar, Thunderbird e outros apps)

Baixe o arquivo ICS clicando nesse link.

Salve o arquivo no dispositivo.

Abra o aplicativo de calendário de sua preferência.

Procure a opção "Importar calendário" ou "Importar arquivo ICS" .

ou . Selecione o arquivo baixado.

Todos os jogos serão adicionados de uma só vez.

O que aparece no calendário

Data e horário de cada partida no seu fuso local.

Nome das seleções.

Estádio da partida.

Todas as 104 partidas do torneio.

do torneio. Atualizações automáticas caso a programação oficial da Fifa seja alterada.

O calendário cobre toda a competição, da fase de grupos até a final, marcada para 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.