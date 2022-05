Show de Anitta e praia artificial: curiosidades do GP Miami de Fórmula 1

E parece que o sonho da Fórmula 1 conquistar de vez espaço no coração dos norte-americanos – ou seria da conterrânea Liberty Media? – e finalmente está se tornando realidade. Tanto que, neste fim de semana, a cidade de Miami, nos EUA, receberá (pela primeira vez na categoria) uma corrida. Para isso, preparou um espetáculo de festas e shows que mais parece inspirado no Super Bowl.

Enquanto o antigo chefão, Bernie Ecclestone, relutava qualquer possibilidade de ganhar participação entre os estadunidenses, a atual controladora, que assumiu os direitos em 2017, seguiu um caminho totalmente diferente: abriu os bastidores para o “Drive to Survive”, da Netflix; inclui a equipe Haas; e anunciou novos circuitos, com direito até a corrida noturna em Las Vegas no ano que vem.

Para o espetáculo de Miami, a organização criou uma pista ao redor do estádio de futebol americano e instalou até uma praia artificial (com os barcos cravados no piso pintado para imitar água). E haverá até beach club para os espectadores. Em relação aos shows, a abertura já teve Anitta, enquanto Post Malone, Zedd e The Chainsmokers cantarão nos próximos dias, com Maluma para encerrar.

E o que esperar da corrida em si? Pelo que demonstram simuladores – afinal, essa será a estreia –, o traçado deverá ter alta velocidade, com 19 curvas e grandes retas de até 1,28 km de extensão, além de bons pontos para ultrapassagens. Conforme as previsões, a velocidade máxima deverá ser de 320 km/h, enquanto cada volta tem duração estimada de 1m35s, com médias de até 223 km/h.

Veja dez curiosidades do GP de Miami na F1

- Foram necessárias 24 toneladas de asfalto para montar o circuito;

- Moradores da região tentaram impedir a corrida por conta dos ruídos;

- Pista tem calcário local e granito da Geórgia, nos EUA, para aumentar a abrasão;

- Construção teve de se adaptar à final da NFL, a um festival de jazz e ao Miami Open;

- Pavimentação contou com digitalização 3D com um sistema de LIDAR;

- Há 11,2 km de barreiras de concreto e 2.870 módulos ao redor da pista;

- Hard Rock Stadium é sede do time Miami Dolphins e tem 75.540 lugares;

- Pré-venda de ingressos, de 685 a 2.740 dólares, esgotou em 40 minutos;

- Será o 72º circuito disputado pela Fórmula 1 nos Estados Unidos;

- Última disputa da categoria no estado da Flórida aconteceu em 1959.

