Anitta vai cantar na final da Libertadores e quer ser musa do Flamengo

A cantora Anitta vai se apresentar na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado, em Montevidéu, no Uruguai. O show vai acontecer antes do início da partida, informou a cantora no podcast "Podcats".

A cantora dá sorte para o Flamengo? Na final de 2019, o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1 e conquistou o segundo título de Libertadores de sua história. Segundo a cantora, toda vez que ela se apresenta antes dos jogos do Flamengo, o rubro-negro vence.

"Eu vou cantar de novo na final da Libertadores, agora no sábado. Vai ser Flamengo e Palmeiras. Eu não sou Flamengo não, sabe? Eu sou Brasil... Eu sou botafoguense. Mas, assim, nas vezes em que eu fui para o Flamengo, o Flamengo ganhou, viu? (Nas vezes) Que eu cantei. O truque é: "Eu vou, canto e vou embora". Aí o Flamengo ganha. É uma loucura", disse a cantora.

Apesar de torcer para o Botafogo, Anitta defende que, se o Flamengo voltar a ser campeão, ela seja reconhecida como musa pela torcida.

"Estou achando que sou o pé de coelho deles. Se ganharem desta vez a gente vai comprovar que eu sou. Aí vou querer algum negócio de musa. Mesmo que eu seja Botafogo, vou querer alguma coisa. Porque toda vez que vou (o Flamengo) ganha", brincou.

Flamengo vende mais ingressos

O Flamengo levará vantagem nas arquibancadas do Estádio Centenário, na final da Libertadores. O time rubro-negro vendeu quase todos os seus ingressos para a decisão em Montevidéu, enquanto que o Palmeiras, até a última terça-feira (23), havia comercializado somente cerca de metade da carga a que tem direito.

Segundo reportagem do Estadão, 95% dos bilhetes destinados à torcida do Flamengo já foram vendidos. Em relação ao Palmeiras, a reportagem ouviu que a "procura está mais baixa do que o esperado", aproximadamente 50%. Cada clube tem direito a mesma cota de pouco mais de 10 mil ingressos. As entradas destinadas aos dois finalistas são vendidas a R$ 1.120.

O preço alto dos ingressos, das passagens aéreas e de hospedagem na capital uruguaia fizeram com que a procura seja menor do que o normal para o jogo mais importante da temporada. Até atletas, como Dudu, reclamaram dos valores cobrados pela Conmebol. Ainda assim, alguns torcedores se viraram. Muitos vão de ônibus ou de carro partindo de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Flamengo e Palmeiras decidirão em final única a Libertadores de 2021. O jogo marcará o confronto dos dois últimos vencedores da competição. O empate levará a decisão para a prorrogação. Em caso de persistência da igualdade, o título será decidido nos pênaltis.

Esta será a terceira final continental disputada em campo neutro e a segunda com público, já que no Maracanã, em janeiro, apenas convidados puderam ver a vitória do Palmeiras sobre o Santos por 1 a 0.