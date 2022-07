Anitta entra para o livro dos recordes com sucesso de 'Envolver'

Anitta entrou oficialmente para o livro dos recordes. O Guiness World Records, entidade que registra recordes de naturezas variadas mundo afora, publicou em seu site oficial o feito inédito da cantora carioca: "primeiro artista latino solo a alcançar o primeiro lugar no Spotify". Ela chegou lá com o mega hit "Envolver", que alcançou o primeiro lugar do chart global da plataforma com 6,39 milhões de streams no dia 24 de março.

A nota do Guiness Worl Records avisa que outros artistas latinos alcançaram o topo da lista, como Camila Cabello, Bad Bunny e Luis Fonsi, mas ressalta que Anitta foi a primeira artista latina a chegar lá sem um "feat", ou seja, sem participações especiais na música em questão.

No Twitter, Anitta comemorou a marca:

Em março, quando chegou no topo do chart global do Spotify, Anitta foi às redes agradecer aos fãs e se mostrou chocada com a conquista:

"Número 1 no mundo. Eu realmente não sei o que dizer. A PRIMEIRA MULHER LATINA A SER NÚMERO UM COM UM SOLO NO MUNDO. A única brasileira na história do meu país a ter uma música no top 5 no mundo. Meu Deus", comemorou Anitta numa postagem em inglês, mostrando o print de seu recorde.

"Eu volto quando for capaz de processar tudo isso e dizer algo mais, porque agora estou apenas chocada. Obrigada, obrigada, obrigada".

