Quando é o próximo jogo de vôlei do Brasil? Veja calendário da seleção masculina na VNL 2026

A seleção brasileira masculina de vôlei disputa entre os dias 15 e 19 de julho a terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2026. Todos os jogos serão realizados em Chicago, nos Estados Unidos.

Com cinco vitórias e três derrotas, o Brasil inicia a rodada decisiva na nona colocação e precisa de uma boa campanha para seguir na luta por uma vaga na fase final da competição.

Agenda de jogos do Brasil na VNL masculina

Confira os compromissos da seleção brasileira (horários de Brasília):

15 de julho — Brasil x França — 18h

16 de julho — Brasil x Estados Unidos — 22h

17 de julho — Brasil x Polônia — 22h

19 de julho — Brasil x China — 14h

Como chega o Brasil para a semana decisiva

A seleção comandada por Bernardinho teve campanhas distintas nas duas primeiras etapas da competição.

Na primeira semana, disputada em Brasília, venceu todos os quatro jogos. Já na segunda, realizada em Liubliana, na Eslovênia, sofreu derrotas para Ucrânia, Itália e Eslovênia, antes de fechar a etapa com vitória por 3 sets a 2 sobre o Canadá.

Com esse desempenho, o Brasil soma cinco vitórias e três derrotas e ocupa a nona posição na classificação.