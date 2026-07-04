De adversários a 'ship': internet transforma duelo entre Gabriel Magalhães e Haaland em meme

Antes de Brasil e Noruega se enfrentarem pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, um duelo particular roubou a cena nas redes sociais. A rivalidade entre Gabriel Magalhães e Erling Haaland, construída ao longo dos últimos quatro anos na Premier League, ganhou um rumo inesperado: os internautas transformaram os dois jogadores em um dos "ships" mais comentados do momento.

A rivalidade virou entretenimento

O histórico de confrontos entre Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Erling Haaland, do Manchester City, sempre chamou atenção pelo clima intenso dentro de campo. Agora, às vésperas do reencontro entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo, no próximo domingo, 5, às 17h, a internet encontrou uma nova forma de acompanhar essa disputa.

Usuários das redes sociais passaram a compartilhar vídeos, montagens e edições reunindo os momentos mais marcantes da dupla. O tom das publicações transformou os rivais em um "ship", termo usado para representar personagens ou pessoas que fãs imaginam formando um casal.

Entre as referências mais citadas estão a série "Rivalidade Ardente" e o livro "Vermelho, Branco e Sangue Azul", cujas histórias acompanham personagens que começam como adversários e acabam desenvolvendo um relacionamento amoroso.

A brincadeira rapidamente tomou conta das redes sociais. Memes e montagens deram origem a pedidos para que fãs escrevessem "fanfics" inspiradas em estilos populares do gênero, como "enemies to lovers", em que rivais se apaixonam ao longo da trama.

🚨Atenção aos não habituados ao esporte. Estamos prontos para ver a maior rivalidade recente entre 2 jogadores ganhar um novo capítulo. Gabriel Magalhaes vs Haaland - Brasil x Noruega. pic.twitter.com/Er0TuSGMZV — FIFA TRADE BRASIL 🇧🇷 (@FIFATRADEBRASIL) June 30, 2026

Histórico de provocações

A relação entre os dois ganhou fama durante os confrontos entre Arsenal e Manchester City na Premier League, principalmente a partir de 2024. O duelo acumulou discussões, encaradas e provocações que repercutiram muito além dos gramados.

Em março daquele ano, os dois voltaram a protagonizar um momento de tensão durante o empate sem gols entre os times, no Etihad Stadium, pela Premier League. A discussão precisou ser interrompida por Pep Guardiola, mas o clima esfriou logo depois, com Gabriel Magalhães e Haaland trocando um aperto de mãos ao fim do episódio.

O episódio mais marcante da rivalidade aconteceu em setembro, no novo encontro entre os gigantes ingleses pela Premier League. Após marcar o gol de empate por 2 a 2 nos acréscimos do segundo tempo, Haaland correu até a meta, pegou a bola e a lançou na cabeça de Gabriel Magalhães. O zagueiro brasileiro estava de costas, com a camisa cobrindo o rosto enquanto lamentava o gol sofrido, quando foi atingido pelo atacante norueguês.

Cinco meses depois, Gabriel Magalhães respondeu dentro de campo. Na goleada do Arsenal por 5 a 1 sobre o Manchester City, em fevereiro de 2025, o zagueiro protagonizou uma série de provocações ao atacante norueguês. Durante a partida, comemorou um dos gols diante de Haaland e, após uma dividida, ainda fez um gesto para que o rival fosse buscar sua chuteira, alimentando mais um capítulo da rivalidade entre os dois.

"Fiz por ele ter jogado a bola na minha cabeça, para tirar uma onda como ele tirou onda de mim", contou Gabriel Magalhães ao Podpah.

O Gabriel Magalhães já tem costume de cuidar do menino da Noruega… Não precisamos ter medo domingo. Vai dar certo. 🇧🇷⚽️ pic.twitter.com/ujtnjkhQsy — tuitajoao (@ojuuaoo) June 30, 2026

Brasil e Noruega buscam uma vaga nas quartas de final

As duas seleções chegam ao duelo embaladas por grandes vitórias na fase de 16 avos de final. O Brasil, comandado por Carlo Ancelotti, venceu o Japão de virada por 2x1. A Noruega venceu a Costa do Marfim pelo mesmo placar, com direito a gol de Erling Haaland aos 86' para desempatar a partida.

Agora, as duas equipes vão disputar uma vaga nas quartas de final do torneio. Quando a bola rolar para Brasil e Noruega, Gabriel Magalhães e Haaland voltarão a medir forças em um dos confrontos individuais mais aguardados das oitavas. E a internet está ansiosa para ver mais um capítulo desse "bromance".