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China reduz casos criminais em 16,5% e atinge menor número de homicídios da história

As violações de segurança pública também diminuíram, com queda de 11,3%

(Leandro Fonseca/Exame)

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China2Brazil
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Agência

Publicado em 24 de julho de 2026 às 19h54.

A China registrou queda nos principais indicadores de criminalidade no primeiro semestre de 2026. Entre janeiro e junho, os crimes patrimoniais recuaram 38,9% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto o país registrou o menor número de homicídios desde o início da série histórica, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Segurança Pública.

No período, furtos, roubos e fraudes somaram 307 mil ocorrências. De acordo com o ministério, a redução desses delitos contribuiu para que o total de casos criminais caísse 16,5% na comparação anual. As violações de segurança pública também diminuíram, com queda de 11,3%.

Outro indicador em queda foi o de golpes por telecomunicações e internet. Segundo o governo chinês, esse tipo de crime registra redução anual há nove meses consecutivos, desde outubro de 2025.

No combate ao crime organizado, a polícia investigou 1.744 casos no primeiro semestre. O ministério informou ainda que os índices de satisfação da população com a campanha contra organizações criminosas aumentaram pelo terceiro ano consecutivo.

A segurança no trânsito também apresentou melhora. Os acidentes graves caíram 8,8% em relação ao primeiro semestre de 2025, mantendo um cenário considerado estável pelas autoridades.

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