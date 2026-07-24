Brasileirão neste fim de semana: veja jogos, horários e onde assistir à 20ª rodada

Mauricio: o Brasileirão chega a 20ª rodada neste final de semana (Cesar Greco/Palmeiras)
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Publicado em 24 de julho de 2026 às 19h42.
Neste final de semana, a bola vai rolar pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes iniciam o segundo turno da competição, e sábado e domingo serão recheados de grandes jogos pela Série A.
No sábado, 25, o Santos encara a Chapecoense, o Athletico-PR duela com o Internacional, enquanto o Vasco recebe o Mirassol, em um confronto contra o rebaixamento.
Já no domingo, outros sete jogos fecham a rodada. O destaque fica para os duelos de Palmeiras, que recebe o Atlético-MG, e do Flamengo, que encara o São Paulo. Assim, líder e vice-líder entram em campo buscando manter suas posições na tabela.
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