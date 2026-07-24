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Fase de grupos copa 2026

Brasileirão neste fim de semana: veja jogos, horários e onde assistir à 20ª rodada

A bola rola pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro no sábado e no domingo, com jogos que vão movimentar as duas pontas da tabela

Mauricio: o Brasileirão chega a 20ª rodada neste final de semana (Cesar Greco/Palmeiras)

Mauricio: o Brasileirão chega a 20ª rodada neste final de semana (Cesar Greco/Palmeiras)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 24 de julho de 2026 às 19h42.

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Neste final de semana, a bola vai rolar pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes iniciam o segundo turno da competição, e sábado e domingo serão recheados de grandes jogos pela Série A.

No sábado, 25, o Santos encara a Chapecoense, o Athletico-PR duela com o Internacional, enquanto o Vasco recebe o Mirassol, em um confronto contra o rebaixamento.

Já no domingo, outros sete jogos fecham a rodada. O destaque fica para os duelos de Palmeiras, que recebe o Atlético-MG, e do Flamengo, que encara o São Paulo. Assim, líder e vice-líder entram em campo buscando manter suas posições na tabela.

Veja os jogos da 20ª rodada do Brasileirão

Sábado - 25/07

  • Santos x Chapecoense - 18h30
  • Athletico-PR x Internacional - 18h30
  • Vasco x Mirassol - 20h30

Domingo - 26/07

  • Bahia x Corinthians - 16h
  • Cruzeiro x Botafogo - 16h
  • Grêmio x Fluminense - 18h30
  • Flamengo x São Paulo - 18h30
  • Red Bull Bragantino x Coritiba - 18h30
  • Palmeiras x Atlético-MG - 19h30
  • Remo x Vitória - 19h30

Veja onde assistir aos jogos da 20ª rodada do Brasileirão

Sábado - 25/07

Sportv e Premiere

  • Santos x Chapecoense - 18h30

Amazon Prime

  • Athletico-PR x Internacional - 18h30

Premiere, Record e Cazé TV

  • Vasco x Mirassol - 20h30

Domingo - 26/07

Globo, ge TV e Premiere

  • Bahia x Corinthians - 16h

Globo e Premiere

  • Cruzeiro x Botafogo - 16h

Premiere

  • Grêmio x Fluminense - 18h30
  • Flamengo x São Paulo - 18h30
  • Red Bull Bragantino x Coritiba - 18h30
  • Remo x Vitória - 19h30

Sportv e Premiere

  • Palmeiras x Atlético-MG - 19h30
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