Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil x Itália: horário e onde assistir à semifinal da VNL Feminina 2026 neste sábado

O duelo entre a seleção brasileira e a italiana será às 5h e valerá uma vaga na final do torneio

Seleção Brasileira de Vôlei: a equipe feminina encara a Itália na semifinal da VNL (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Seleção Brasileira de Vôlei: a equipe feminina encara a Itália na semifinal da VNL (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Alan Favaron
Alan Favaron

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Publicado em 24 de julho de 2026 às 19h19.

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A seleção brasileira de voleibol entra em quadra na madrugada deste sábado, 25, para disputar uma vaga na final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) Feminina 2026. O adversário será a Itália, em confronto marcado para às 5h (horário de Brasília), em Macau, na China.

As duas equipes chegam embaladas após campanhas parecidas na fase classificatória e confirmações do favoritismo nas quartas de final da VNL. O duelo reedita a decisão da edição de 2025, quando as italianas venceram por 3 sets a 1 e conquistaram o tricampeonato da competição, enquanto o Brasil ficou com o vice-campeonato pela quarta vez.

A Itália encerrou a primeira fase na segunda colocação, com dez vitórias, duas derrotas e 28 pontos. A seleção italiana teve a mesma campanha dos Estados Unidos, líder da classificação com 29 pontos. Já o Brasil terminou em terceiro lugar, somando nove vitórias, três derrotas e 26 pontos, garantindo vaga entre as melhores equipes da competição.

Nas quartas de final, a equipe comandada por José Roberto Guimarães precisou superar um início complicado diante do Japão. Após perder o primeiro set, a seleção brasileira reagiu, virou a partida e garantiu a classificação para a semifinal.

A Itália, por sua vez, não encontrou dificuldades para confirmar o favoritismo diante dos Países Baixos e avançou com uma vitória por 3 sets a 0.

Onde assistir a Brasil x Itália na semifinal da VNL Feminina 2026

O confronto entre Brasil e Itália terá transmissão do SporTV2, ge TV e VBTV.

Horário de Brasil x Itália na semifinal da VNL Feminina 2026

A partida está marcada para às 5h (horário de Brasília).

 

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