Esporte

Fase de grupos copa 2026

VNL feminina 2026: quem o Brasil pode enfrentar na final se vencer a Itália?

A seleção brasileira de vôlei enfrenta a Itália na semifinal da competição e pode encarar a Turquia ou a China na decisão

Ana Cristina e Júlia Bergman: China e Turquia fazem a outra semifinal da VNL (Volleyball World/VNL/DIvulgação)

Ana Cristina e Júlia Bergman: China e Turquia fazem a outra semifinal da VNL (Volleyball World/VNL/DIvulgação)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 24 de julho de 2026 às 19h53.

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A seleção brasileira entra em quadra na madrugada deste sábado, 25, em busca de uma vaga na decisão da Liga das Nações de Vôlei (VNL) Feminina 2026. O adversário será a Itália, em duelo marcado para às 5h (horário de Brasília), em Macau, na China.

Caso avance, o Brasil terá pela frente China ou Turquia na grande final do torneio. A segunda semifinal da competição será disputada também neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília), quando chinesas e turcas se enfrentam pela outra vaga na decisão.

A China chega embalada após protagonizar uma das maiores surpresas desta edição da VNL. Mesmo tendo se classificado para a fase final com a pior campanha entre as equipes que avançaram ao mata-mata, a seleção chinesa eliminou os Estados Unidos nas quartas de final e garantiu presença entre as quatro melhores da competição.

Já a Turquia confirmou o favoritismo na fase eliminatória. A equipe encerrou a primeira fase com a quarta melhor campanha geral e avançou à semifinal ao derrotar o Canadá por 3 sets a 1.

China x Turquia: semifinal da VNL Feminina 2026

Data: sábado, 25 de julho

Horário: 8h30 (de Brasília)

Local: Macau, China

Onde assistir: sportv2

Final da VNL Feminina 2026

Data: domingo, 26 de julho

Horário: 8h30 (de Brasília)

Disputa do terceiro lugar

Data: domingo, 26 de julho

Horário: 4h30 (de Brasília)

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