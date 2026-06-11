Esporte

Fase de grupos copa 2026

México x África do Sul: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

O México não perde em estreias de Copa do Mundo desde 1994; já a África nunca venceu no jogo de abertura

Copa do Mundo de 2026 terá um recorde de 48 seleções (Montagem IA)

Copa do Mundo de 2026 terá um recorde de 48 seleções (Montagem IA)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 11 de junho de 2026 às 05h21.

México e África do Sul se enfrentam no jogo de abertura da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira, 11 de junho, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

A partida marca o início oficial do maior Mundial da história, com 48 seleções e 104 jogos programados. Será a terceira vez que o Azteca recebe uma abertura de Copa, feito que nenhum outro estádio conseguiu.

Detalhes da partida

  • Data e horário: 11 de junho de 2026, às 16h (Brasília) / 13h (local – Cidade do México)
  • Local: Estádio Azteca, Cidade do México
  • Confronto: México x África do Sul – Grupo A
  • Arbitragem: Trio brasileiro comandado por Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Pires e Bruno Boschilia; VAR com Nicolás Gallo (Colômbia)

Transmissão

  • TV aberta: Globo e SBT
  • TV fechada: SporTV e NSports
  • Streaming: CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video) e Globoplay (getv). A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.

Escalações prováveis

  • México (técnico Javier Aguirre): Raúl Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Gutiérrez, Erick Lira, Fidalgo; Alvarado, Raúl Jiménez, Quiñones.
  • África do Sul (técnico Hugo Broos): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Jayden Adams; Appolis, Mofokeng, Moremi, Lyle Foster.

Contexto

  • O México, anfitrião, abre a competição repetindo o duelo da Copa de 2010, quando a África do Sul foi a dona da casa.
  • Naquele jogo, Siphiwe Tshabalala marcou um gol histórico para os sul-africanos, antes de Rafael Márquez empatar para os mexicanos. Curiosamente, Márquez hoje integra a comissão técnica da seleção mexicana.

O México em estreias

Nas 17 vezes em que começou sua jornada em mundiais, o México perdeu sete vezes, ganhou outras seis e empatou quatro. Ele não perde em estreias desde 1994, quando foi derrotado para a Noruega por 1 a 0. Curiosamente, naquele ano, a Copa foi disputada nos EUA.

A África do Sul em estreias

Em três participações, dois empates e uma derrota. Na última estreia, em 2010, empate por 1 a 1 - justamente contra o México.

Agenda do Grupo A

  • 11/06: México x África do Sul – Estádio Azteca (16h de Brasília)
  • 11/06: Coreia do Sul x República Tcheca – Estádio Akron, Guadalajara (23h de Brasília)
  • 18/06: República Tcheca x África do Sul – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (13h de Brasília)
  • 18/06: México x Coreia do Sul – Estádio Akron, Guadalajara (22h de Brasília)
  • 24/06: República Tcheca x México – Estádio Azteca (22h de Brasília)
  • 24/06: África do Sul x Coreia do Sul – Estadio BBVA, Monterrey (22h de Brasília)
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoMéxicoÁfrica do Sul

Mais de Esporte

Messi quebra mais um recorde e se torna o jogador mais velho a marcar pela Argentina

Quem é Marquinhos, líder e referência da Seleção Brasileira na Copa

Quem é Ibañez, zagueiro versátil da Seleção Brasileira para Copa do Mundo

Copa de 2026 vai desafiar jogadores com calor extremo, longas distâncias e altitude

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Especialistas alertam sobre achatamento criativo causado pelo uso excessivo de IA

Mercados

BofA reduz recomendação para ações brasileiras e cita juros altos e volatilidade

Esporte

Messi quebra mais um recorde e se torna o jogador mais velho a marcar pela Argentina

Ciência

Mega túnel de 14 km na Cordilheira dos Andes vai conectar o Oceano Atlântico ao Pacífico