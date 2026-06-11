México x África do Sul: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

México e África do Sul se enfrentam no jogo de abertura da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira, 11 de junho, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.
A partida marca o início oficial do maior Mundial da história, com 48 seleções e 104 jogos programados. Será a terceira vez que o Azteca recebe uma abertura de Copa, feito que nenhum outro estádio conseguiu.
Detalhes da partida
- Data e horário: 11 de junho de 2026, às 16h (Brasília) / 13h (local – Cidade do México)
- Local: Estádio Azteca, Cidade do México
- Confronto: México x África do Sul – Grupo A
- Arbitragem: Trio brasileiro comandado por Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Pires e Bruno Boschilia; VAR com Nicolás Gallo (Colômbia)
Transmissão
- TV aberta: Globo e SBT
- TV fechada: SporTV e NSports
- Streaming: CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video) e Globoplay (getv). A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.
Escalações prováveis
- México (técnico Javier Aguirre): Raúl Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Gutiérrez, Erick Lira, Fidalgo; Alvarado, Raúl Jiménez, Quiñones.
- África do Sul (técnico Hugo Broos): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Jayden Adams; Appolis, Mofokeng, Moremi, Lyle Foster.
Contexto
- O México, anfitrião, abre a competição repetindo o duelo da Copa de 2010, quando a África do Sul foi a dona da casa.
- Naquele jogo, Siphiwe Tshabalala marcou um gol histórico para os sul-africanos, antes de Rafael Márquez empatar para os mexicanos. Curiosamente, Márquez hoje integra a comissão técnica da seleção mexicana.
O México em estreias
Nas 17 vezes em que começou sua jornada em mundiais, o México perdeu sete vezes, ganhou outras seis e empatou quatro. Ele não perde em estreias desde 1994, quando foi derrotado para a Noruega por 1 a 0. Curiosamente, naquele ano, a Copa foi disputada nos EUA.
A África do Sul em estreias
Em três participações, dois empates e uma derrota. Na última estreia, em 2010, empate por 1 a 1 - justamente contra o México.
Agenda do Grupo A
- 11/06: México x África do Sul – Estádio Azteca (16h de Brasília)
- 11/06: Coreia do Sul x República Tcheca – Estádio Akron, Guadalajara (23h de Brasília)
- 18/06: República Tcheca x África do Sul – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (13h de Brasília)
- 18/06: México x Coreia do Sul – Estádio Akron, Guadalajara (22h de Brasília)
- 24/06: República Tcheca x México – Estádio Azteca (22h de Brasília)
- 24/06: África do Sul x Coreia do Sul – Estadio BBVA, Monterrey (22h de Brasília)