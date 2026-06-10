Figurinhas raras da Copa do Mundo são arrematadas em leilão por R$ 500 cada; veja quais são

Figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2026 consideradas muito raras foram vendidas em um leilão on-line, nesta terça-feira, 9, por valores próximos de R$ 500. Entre os itens, estão as figurinhas Extra Sticker Legends Ouro de jogadores como Vinícius Jr., Messi e Mbappé.

O leilão foi realizado pela Master Numismática & Colecionáveis, casa especializada em Palmas, Tocantins, em colecionáveis e numismática.

Uma figurinha Extra Sticker Ouro de Vinícius Jr., por exemplo, começou com lance de R$ 10. Após 28 ofertas de 13 participantes diferentes, o preço final atingiu R$ 460. Outra igual foi vendida por R$ 480. Já a do atacante francês Mbappé recebeu 34 lances e fechou em R$ 434.

As figurinhas de maior valor foram as de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Duas Extra Stickers Ouro do argentino foram leiloadas: uma arrematada por R$ 500 e outra por R$ 520. A do jogador português também foi vendida por R$ 500.

Figuras como Erling Haaland, Luka Modric e Lamine Yamal foram negociadas por valores entre R$ 200 e R$ 300.

As Extra Stickers são cromos especiais sem numeração, não necessários para completar o álbum, funcionando como um bônus para colecionadores. Entre elas, as Legends (Lendas) retratam os maiores astros do futebol mundial, incluindo Vini Jr., Messi e Mbappé. Estes itens seguem uma hierarquia de cores — roxa, bronze, prata e ouro — sendo a ouro a mais rara e valiosa.

Quando começa a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começam nesta quinta-feira, 11 de junho, e serão realizados nos Estados Unidos, Canadá e México. O torneio será encerrado em 19 de junho.

Quando serão os jogos do Brasil na Copa do Mundo?

Na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira disputará suas partidas nos dias 13, 19 e 24 de junho pelo Grupo C.