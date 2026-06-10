Esporte

Fase de grupos copa 2026

Figurinhas raras da Copa do Mundo são arrematadas em leilão por R$ 500 cada; veja quais são

Foram vendidas figurinhas de grandes jogadores, como Vinicius Jr, Lionel Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de junho de 2026 às 14h50.

Figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2026 consideradas muito raras foram vendidas em um leilão on-line, nesta terça-feira, 9, por valores próximos de R$ 500. Entre os itens, estão as figurinhas Extra Sticker Legends Ouro de jogadores como Vinícius Jr., Messi e Mbappé.

O leilão foi realizado pela Master Numismática & Colecionáveis, casa especializada em Palmas, Tocantins, em colecionáveis e numismática.

Uma figurinha Extra Sticker Ouro de Vinícius Jr., por exemplo, começou com lance de R$ 10. Após 28 ofertas de 13 participantes diferentes, o preço final atingiu R$ 460. Outra igual foi vendida por R$ 480. Já a do atacante francês Mbappé recebeu 34 lances e fechou em R$ 434.

As figurinhas de maior valor foram as de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Duas Extra Stickers Ouro do argentino foram leiloadas: uma arrematada por R$ 500 e outra por R$ 520. A do jogador português também foi vendida por R$ 500.

Figuras como Erling Haaland, Luka Modric e Lamine Yamal foram negociadas por valores entre R$ 200 e R$ 300.

As Extra Stickers são cromos especiais sem numeração, não necessários para completar o álbum, funcionando como um bônus para colecionadores. Entre elas, as Legends (Lendas) retratam os maiores astros do futebol mundial, incluindo Vini Jr., Messi e Mbappé. Estes itens seguem uma hierarquia de cores — roxa, bronze, prata e ouro — sendo a ouro a mais rara e valiosa.

Quando começa a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começam nesta quinta-feira, 11 de junho, e serão realizados nos Estados Unidos, Canadá e México. O torneio será encerrado em 19 de junho.

Quando serão os jogos do Brasil na Copa do Mundo?

Na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira disputará suas partidas nos dias 13, 19 e 24 de junho pelo Grupo C.

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