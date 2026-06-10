Santos lança minissérie sobre ídolos do clube em Copas do Mundo

Pepe, um dos maiores jogadores da história do Peixe, em documentário sobre atletas do time que participaram de Copas do Mundo (Divulgação Santos)
Repórter
Publicado em 10 de junho de 2026 às 17h57.
Em clima de Copa do Mundo, o Santos preparou uma minissérie com personagens do universo santista que contaram suas histórias com a Seleção Brasileira. O clube ouviu profissionais e ídolos históricos sobre tudo aquilo que envolveu a maior competição do esporte.
A minissérie, chamada de “Brasilidade: A Copa pelos Santistas”, estará disponível na Santos TV e os cortes das entrevistas também devem repercutir nas principais redes sociais do clube. O primeiro episódio sairá nesta quinta-feira, às 12h, e terá como destaque o Elano, gerente de futebol base e que disputou a Copa de 2010.
As gravações tiveram a participação de ídolos como Elano, Ricardo Oliveira, Giovanni, Serginho Chulapa, Pepe, Edu, Mengálvio, dentre outros que marcaram história com a camisa do alvinegro praiano.
“O Santos tem uma história indissociável da Seleção Brasileira. A lista de craques, que serviram o Brasil e foram decisivos em Copas, é imensa. No passado, a base da seleção tinha Pelé, Mengálvio, Pepe, Dorval, Coutinho, e nesta edição do Mundial teremos novamente, após 56 anos, um camisa 10 do Santos que vestirá o mesmo número na seleção", afirma o presidente Marcelo Teixeira.
O Santos entrevistou os personagens na Vila Belmiro e ouviu histórias que serão repercutidas nos próximos dias, ao decorrer da Copa do Mundo. Com a parada, a equipe de Conteúdo já tem adaptado o tipo de publicação nas redes sociais e agora prepara o lançamento de mais uma novidade.
“A nossa ideia foi de trazer bastidores com ícones que realmente tiveram uma história importante com a Seleção Brasileira. Todos eles relembraram de conquistas, feitos, decepções e traumas que até então muitos desconheciam. E, é claro, que o Santos também foi um dos principais assuntos dessas entrevistas”, explica Ricardo Cardoso, Head de Mídias Sociais do Santos.