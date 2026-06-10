Santos lança minissérie sobre ídolos do clube em Copas do Mundo

Em clima de Copa do Mundo, o Santos preparou uma minissérie com personagens do universo santista que contaram suas histórias com a Seleção Brasileira. O clube ouviu profissionais e ídolos históricos sobre tudo aquilo que envolveu a maior competição do esporte.

A minissérie, chamada de “Brasilidade: A Copa pelos Santistas”, estará disponível na Santos TV e os cortes das entrevistas também devem repercutir nas principais redes sociais do clube. O primeiro episódio sairá nesta quinta-feira, às 12h, e terá como destaque o Elano, gerente de futebol base e que disputou a Copa de 2010.

As gravações tiveram a participação de ídolos como Elano, Ricardo Oliveira, Giovanni, Serginho Chulapa, Pepe, Edu, Mengálvio, dentre outros que marcaram história com a camisa do alvinegro praiano.

“O Santos tem uma história indissociável da Seleção Brasileira. A lista de craques, que serviram o Brasil e foram decisivos em Copas, é imensa. No passado, a base da seleção tinha Pelé, Mengálvio, Pepe, Dorval, Coutinho, e nesta edição do Mundial teremos novamente, após 56 anos, um camisa 10 do Santos que vestirá o mesmo número na seleção", afirma o presidente Marcelo Teixeira.

O Santos entrevistou os personagens na Vila Belmiro e ouviu histórias que serão repercutidas nos próximos dias, ao decorrer da Copa do Mundo. Com a parada, a equipe de Conteúdo já tem adaptado o tipo de publicação nas redes sociais e agora prepara o lançamento de mais uma novidade.

“A nossa ideia foi de trazer bastidores com ícones que realmente tiveram uma história importante com a Seleção Brasileira. Todos eles relembraram de conquistas, feitos, decepções e traumas que até então muitos desconheciam. E, é claro, que o Santos também foi um dos principais assuntos dessas entrevistas”, explica Ricardo Cardoso, Head de Mídias Sociais do Santos.

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