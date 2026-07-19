Trump chega à final da Copa e diz: 'É difícil apostar contra Messi'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou neste domingo, 19, ao MetLife Stadium, em Nova Jersey, para acompanhar a final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha e afirmou que, embora não tenha um favorito, "é difícil apostar contra Lionel Messi".

"O presidente da Argentina (Javier Milei) é um grande amigo meu, tem feito um excelente trabalho. Mas o que posso dizer é que é difícil apostar contra Messi", disse Trump em entrevista à Fox Sports, pouco antes do início da decisão.

"Não vou escolher favoritos. Só sei que não apostaria contra Messi. Ele é incrível", acrescentou o presidente americano.

Trump acompanha decisão ao lado de chefes de Estado

Trump assistirá à final em um dos camarotes de autoridades do MetLife Stadium, ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, do rei da Espanha, Felipe VI, da presidente do México, Claudia Sheinbaum, e do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney.

A decisão entre Argentina e Espanha encerra a Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

*Com EFE