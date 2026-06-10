Relembre os jogos com maior público da história das Copas do Mundo

Poucos eventos esportivos conseguem mobilizar multidões como a Copa do Mundo. Ao longo de quase um século de história, o torneio produziu partidas que reuniram públicos inimagináveis, especialmente em uma época em que os estádios comportavam muito mais espectadores do que permitem as normas de segurança modernas.

No topo da lista está uma partida que marcou para sempre a história do futebol brasileiro. A final da Copa do Mundo de 1950, entre Brasil e Uruguai, registrou o maior público já contabilizado em um jogo do torneio.

O Maracanazo e o maior público da história

Em 16 de julho de 1950, cerca de 173 mil torcedores pagantes estiveram presentes no Estádio do Maracanã para acompanhar a decisão entre Brasil e Uruguai. Algumas estimativas apontam que o público total, incluindo convidados e pessoas sem ingresso, ultrapassou 199 mil espectadores.

A expectativa era de festa brasileira. Bastava um empate para garantir o título mundial, mas o Uruguai venceu por 2 a 1 e silenciou o estádio em um dos episódios mais emblemáticos da história do futebol, eternizado como "Maracanazo".

México 1986 aparece entre os recordistas

Após as reformas e a modernização dos estádios ao redor do mundo, públicos acima de 100 mil pessoas se tornaram raros. Ainda assim, a final da Copa de 1986, disputada entre Argentina e Alemanha Ocidental no Estádio Azteca, reuniu cerca de 114 mil torcedores.

Foi naquele palco que a seleção, liderada por Diego Maradona, conquistou seu segundo título mundial ao vencer por 3 a 2 a equipe alemã.

Por que os recordes dificilmente serão quebrados?

As regras modernas de segurança transformaram completamente a experiência nos estádios. Arquibancadas sem assentos, setores superlotados e áreas destinadas a espectadores em pé foram eliminadas em praticamente todas as grandes competições.

Hoje, arenas utilizadas em Copas do Mundo priorizam conforto, acessibilidade e controle de público, o que reduz significativamente a capacidade máxima dos estádios.

Por isso, o recorde estabelecido no Maracanã de 1950 é considerado praticamente inalcançável.

Mesmo as maiores arenas da atualidade dificilmente conseguem receber mais de 90 mil espectadores em partidas oficiais.

Veja as partidas com o maior número de pessoas na história das Copas