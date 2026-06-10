Anitta na abertura da Copa 2026: que horas é o show, onde assistir e atrações

A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta-feira, 11, e a primeira partida será no estádio Azteca, na cidade do México, entre México e África do Sul, às 16h (horário de Brasília). Porém, além da emoção com a bola rolando, o evento também movimentará fãs dos cantores que se apresentarão na cerimônia antes do jogo.

Que horas é o show da Anitta e onde assistir

O torneio terá três eventos em México, Canadá e EUA, e Anitta será uma das atrações na cerimônia de abertura. A apresentação da brasileira está prevista para acontecer na terceiro evento, nos Estados Unidos, antes da partida entre os anfitriões e o Paraguai. A cantora deve subir ao palco às 20h30 (horário de Brasília) da sexta-feira, 12.

Além da brasileira, outros cantores também foram confirmados na terceira apresentação da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, como Katy Perry, LISA, Future, Rema e Tyle.

Cerimônias de abertura da Copa do Mundo 2026

Cerimônia de abertura no México:

Data e horário: quinta-feira, 11 de junho - 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio Azteca, México

Atrações: Maná, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Tyla e Lila Downs

Onde acompanhar: N Sports, TV Globo, SporTV, GeTV, SBT e Cazé TV

Cerimônia de abertura no Canadá

Data e horário: sexta-feira, 12 de junho - 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio BMO Field, Toronto

Atrações: Alessia Cara, Elyanna, Alanis Morissette, Jessie Reyez, Michael Bublé, William Prince, Nora Fatehi, Sanjoy e Vegedream

Onde acompanhar: Cazé TV

Cerimônia de abertura nos Estados Unidos

Data e horário: sexta-feira, 12 de junho - 20h30 (de Brasília)

Local: SoFi Stadium, Los Angeles

Atrações: Anitta, Katy Perry, LISA, Rema, Tyla e Future

Onde acompanhar: Cazé TV, SBT, TV Globo, GETV, SporTV e N Sports