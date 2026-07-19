Final da Copa começa com Tom Cruise, shows e desfile de campeões no MetLife

A final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha começou neste domingo, 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, com uma cerimônia de encerramento repleta de atrações musicais e participações de celebridades como Tom Cruise, Robbie Williams e Jennifer Hudson.

Antes da bola rolar, o ator Tom Cruise fez um discurso em homenagem ao futebol e destacou a capacidade do esporte de unir pessoas de diferentes países. "Faz com que estranhos se tornem torcedores", afirmou.

Os ex-jogadores Mario Kempes e Andrés Iniesta apresentaram o troféu da Copa do Mundo, representando Argentina e Espanha, respectivamente.

Shows e homenagens marcaram a abertura da final

A cantora Jennifer Hudson interpretou uma versão especial do hino nacional dos Estados Unidos antes do início da partida. Em seguida, Robbie Williams, Laura Pausini e Nicole Scherzinger apresentaram a música Desire, tema oficial do Mundial.

O cantor Post Malone também participou da cerimônia, assim como o influenciador IShowSpeed, que abriu o espetáculo com a música Champions. O tenor Christopher Macchio cantou America the Beautiful, enquanto uma enorme bandeira com símbolos de Nova York foi estendida sobre o gramado.

A cerimônia ainda contou com desfile das bandeiras das seleções participantes, apresentação das escalações, coreografias, show de luzes e efeitos de pirotecnia antes da entrada oficial de Argentina e Espanha em campo.

Show do intervalo terá Shakira, Madonna, BTS e Justin Bieber

No intervalo da decisão, a organização preparou um espetáculo musical de cerca de 30 minutos, inspirado no show do intervalo do Super Bowl. Estão previstas apresentações de Shakira, Madonna, BTS e Justin Bieber.

Antes do início da partida, Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, fez uma breve participação para apresentar o show. "Pela primeira vez teremos um espetáculo no intervalo. Vamos cantar todos juntos", afirmou.

A cerimônia de encerramento foi produzida pela empresa italiana Balich Wonder Studio, responsável também pelo espetáculo de abertura da Copa do Mundo.