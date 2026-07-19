Central Park reúne 50 mil torcedores para assistir à final da Copa entre Argentina e Espanha

O gramado do Great Lawn, no Central Park, em Nova York, recebeu neste domingo, 19, cerca de 50 mil torcedores para acompanhar a final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha.

Com três telões instalados diante do horizonte de Manhattan, o parque sediou a maior watch party oficial já organizada para uma final de Copa do Mundo.

Desde o início da tarde, o espaço foi ocupado por apresentações musicais, barracas de comida e milhares de torcedores que não conseguiram ingressos para a decisão disputada no New Jersey Stadium.

Foi o caso de Daniel Roure, que viajou da Filadélfia com o filho para acompanhar a partida em Nova York. Com o rosto pintado nas cores da Espanha, ele contou que tentou comprar entradas para o estádio, mas desistiu por causa dos preços.

"Os ingressos estavam muito caros. Então decidimos viver a experiência daqui", afirmou.

Entre os presentes também estava Zuly, moradora de Chicago e torcedora da Argentina. Natural de Belize, ela disse que a paixão pela seleção começou ainda na infância, quando assistia aos jogos ao lado do pai.

"Sou fã da Argentina há muito tempo. Cresci vendo futebol com meu pai, que torcia pela seleção, e acabei herdando essa paixão", contou.

Além das camisas da Argentina e da Espanha, o gramado foi tomado por torcedores de diversos países que participaram da Copa de 2026.

"A final é de todo mundo", resumiu Jerry González, que acompanhou o jogo vestindo a camisa da Colômbia, mas declarou apoio à seleção argentina. Já o amigo Santiago Pérez foi ao evento com a camisa do México, embora estivesse torcendo pela Espanha.

Nova York vira palco da decisão da Copa

Durante a semana, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, afirmou que a transmissão pública no Central Park era uma forma de garantir que moradores que não conseguiram ingressos também participassem da decisão.

"Este é um evento único para uma geração, e os nova-iorquinos merecem vivê-lo, celebrá-lo e se beneficiar dele", disse o prefeito ao anunciar a iniciativa.

Enquanto isso, Mamdani acompanhou a final diretamente do New Jersey Stadium, que recebeu cerca de 82,5 mil espectadores e contou com forte esquema de segurança devido à presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responsável por entregar o troféu ao campeão.

A mobilização em torno da final se espalhou por toda a região metropolitana. O Rockefeller Center transformou a tradicional pista de patinação em um espaço para transmissão da partida, enquanto outras áreas oficiais, como o Jersey Fan Hub e a Brooklyn Fan Zone, também instalaram telões e promoveram atrações culturais.

Torcedores espanhóis e argentinos ainda organizaram concentrações em diferentes pontos de Nova York antes da partida, levando bandeiras, camisas e cantos das duas seleções para locais como Times Square, Hudson Yards e Central Park, em um clima que tomou conta da cidade horas antes da decisão da Copa do Mundo.

(Com EFE)