Lula cresce entre independentes e Flávio perde força na direita: os detalhes da Quaest

O avanço de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno tem dois motores na nova pesquisa Genial/Quaest.

Desde março, o presidente ganhou 13 pontos entre os eleitores independentes, enquanto Flávio perdeu 10 pontos entre a direita não bolsonarista, dois movimentos que ajudam a explicar a ampliação da vantagem do petista no cenário geral.

Os dados detalhados por posicionamento ideológico mostram que Lula ampliou sua presença justamente entre os eleitores sem alinhamento político definido, enquanto Flávio viu sua vantagem encolher entre os entrevistados que se identificam como de direita, mas não como bolsonaristas. Nos grupos mais fiéis a cada campo político, os índices permaneceram praticamente estáveis ao longo da série histórica.

Entre os independentes, Lula passou de 27% das intenções de voto em março para 40% em julho. No mesmo período, Flávio Bolsonaro recuou de 32% para 27%, invertendo a vantagem que tinha no início da série.

O grupo dos independentes também apresentou redução da intenção de abstenção. A parcela dos que afirmam votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas caiu de 36% em março para 26% em julho. Os indecisos oscilaram de 5% para 7%.

Entre os lulistas, o presidente mantém praticamente a totalidade de seu eleitorado. Lula registra 97% das intenções de voto, contra 2% de Flávio Bolsonaro, enquanto 1% afirma não votar ou votar em branco ou nulo.

Na esquerda não lulista, o presidente também preserva ampla vantagem, com 86% das intenções de voto, contra 4% do senador do PL. Outros 9% afirmam não votar ou votar em branco ou nulo, e 1% permanece indeciso.

Flávio mantém liderança na direita, mas perde força fora do núcleo bolsonarista

A principal perda de Flávio Bolsonaro aparece entre os eleitores da direita não bolsonarista. O senador caiu de 84% das intenções de voto em março para 74% em julho, após atingir o pico de 90% em abril. Ao mesmo tempo, a parcela dos que afirmam não votar, votar em branco ou nulo passou de 10% para 15%.

Lula registra 8% nesse segmento, percentual que permaneceu praticamente estável durante toda a série histórica, enquanto os indecisos chegaram a 3% em julho.

Já entre os bolsonaristas, Flávio segue com ampla vantagem. O senador aparece com 91% das intenções de voto, contra 2% de Lula. Outros 5% afirmam não votar ou votar em branco ou nulo, e 2% permanecem indecisos.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de julho de 2026, por meio de entrevistas presenciais domiciliares com questionários estruturados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07181/2026.