Fifa anuncia mudanças nas cerimônias pré-jogo da Copa do Mundo de 2026

Os torcedores que acompanharem a Copa do Mundo de 2026 encontrarão um ambiente bastante diferente daquele visto nas últimas edições do torneio.

A Fifa confirmou uma reformulação dos protocolos realizados antes das partidas e pretende transformar os minutos que antecedem o apito inicial em um espetáculo ainda mais grandioso.

A proposta faz parte de uma série de iniciativas da entidade para ampliar a interação entre público e jogadores durante o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Segundo a organização, os estádios passarão a contar com novos recursos visuais e cenográficos para criar uma experiência mais impactante desde a entrada das seleções em campo.

Em comunicado oficial, a Fifa explicou que a intenção é fazer com que os torcedores se sintam parte integrante do espetáculo, independentemente do local em que estiverem sentados.

"Durante a competição, será adotada uma nova abordagem imersiva que transformará o estádio em um palco compartilhado, em que torcedores e seleções viverão um momento muito especial", destacou a entidade.

Entre as novidades previstas estão o uso de bandeiras gigantes representando os países participantes e diferentes estruturas espalhadas pelo gramado para compor a apresentação pré-jogo.

A ideia é aumentar o impacto visual das cerimônias e criar uma identidade própria para o torneio.

Reservas também participarão dos protocolos

Uma das principais mudanças anunciadas envolve os hinos nacionais. Ao contrário do que aconteceu em Copas anteriores, todos os atletas convocados estarão presentes no gramado durante a execução dos hinos, independentemente de começarem a partida como titulares ou reservas.

A proposta prevê que os jogadores se posicionem ao redor de uma grande bandeira instalada no círculo central, formando uma espécie de roda junto aos integrantes da equipe e à arbitragem.

De acordo com a Fifa, a medida busca reforçar o sentimento coletivo dentro das delegações e valorizar a representatividade de todos os atletas que integram as seleções.

"A ideia é que todos participem desse momento de orgulho e emoção ao representar seu país no maior palco do futebol", explicou a entidade.

Efeitos especiais serão ampliados ao longo da Copa

A organização também pretende tornar as cerimônias cada vez mais elaboradas conforme a competição avançar. Recursos como fumaça colorida, efeitos luminosos e apresentações pirotécnicas devem ser incorporados gradualmente durante o torneio.

Para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, as alterações acompanham o crescimento da própria Copa do Mundo e ajudam a aproximar ainda mais torcedores e protagonistas do espetáculo.

Segundo o dirigente, o objetivo é transformar os instantes anteriores aos jogos em uma celebração coletiva, destacando a emoção de representar uma seleção nacional diante de milhões de pessoas ao redor do planeta.

As novidades representam uma mudança significativa em relação ao modelo utilizado no Catar, em 2022. Na ocasião, apenas os jogadores titulares permaneciam alinhados no gramado durante os hinos, enquanto os reservas acompanhavam a cerimônia à distância.

A Copa do Mundo de 2026 começará no dia 11 de junho e marcará a primeira edição da história com 48 seleções participantes. A partida inaugural será disputada no Estádio Azteca, na Cidade do México.