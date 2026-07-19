Ronaldo e Ronaldinho aparecem como 'motoristas' de Madonna em show da Copa

Repórter
Publicado em 19 de julho de 2026 às 17h08.
Última atualização em 19 de julho de 2026 às 18h05.
O início do show do intervalo da Copa do Mundo trouxe uma surpresa pra lá de especial aos brasileiros.
Na apresentação de Madonna, Ronaldo Fenômeno e Ronaldingo Gaúcho apareceram dirigindo o carro da rainha do pop, que cantou seu clássico Music.
Madonna, Ronaldo y Ronaldinho, llegó la fiesta. pic.twitter.com/8SC1ffNIbv
— BLENDER (@estoesblender) July 19, 2026
Depois da apresentação da cantora, Justin Bieber, BTS e Shakira, que tocou novamente seu Dai Dai, música oficial da Copa do Mundo. A direção artística foi Chris Martin, vocalista do Coldplay.
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