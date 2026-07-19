Esporte

Fase de grupos copa 2026

Ronaldo e Ronaldinho aparecem como 'motoristas' de Madonna em show da Copa

Outras grandes estrelas da música participam do show do intervalo

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 19 de julho de 2026 às 17h08.

Última atualização em 19 de julho de 2026 às 18h05.

O início do show do intervalo da Copa do Mundo trouxe uma surpresa pra lá de especial aos brasileiros.

Na apresentação de Madonna, Ronaldo Fenômeno e Ronaldingo Gaúcho apareceram dirigindo o carro da rainha do pop, que cantou seu clássico Music.

Depois da apresentação da cantora, Justin Bieber, BTS e Shakira, que tocou novamente seu Dai Dai, música oficial da Copa do Mundo. A direção artística foi Chris Martin, vocalista do Coldplay.

 

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