Ronaldo e Ronaldinho aparecem como 'motoristas' de Madonna em show da Copa

O início do show do intervalo da Copa do Mundo trouxe uma surpresa pra lá de especial aos brasileiros.

Na apresentação de Madonna, Ronaldo Fenômeno e Ronaldingo Gaúcho apareceram dirigindo o carro da rainha do pop, que cantou seu clássico Music.

Madonna, Ronaldo y Ronaldinho, llegó la fiesta. pic.twitter.com/8SC1ffNIbv — BLENDER (@estoesblender) July 19, 2026

Depois da apresentação da cantora, Justin Bieber, BTS e Shakira, que tocou novamente seu Dai Dai, música oficial da Copa do Mundo. A direção artística foi Chris Martin, vocalista do Coldplay.