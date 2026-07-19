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Como a Volvo levará a Apple Music a dois milhões de carros no mundo – inclusive no Brasil

Plataforma de streaming conta com mais de 100 milhões de canções e já virá embutida no EX60, programado para o último trimestre no mercado brasileiro

Volvo: novos modelos chegam com parcria com a Apple Music (Volvo/ Divulgação)

Volvo: novos modelos chegam com parcria com a Apple Music (Volvo/ Divulgação)

Rodrigo Mora
Rodrigo Mora

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Publicado em 19 de julho de 2026 às 17h01.

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A Volvo Cars anunciou na última quarta-feira, 15, que começa a disponibilizar o catálogo da Apple Music para mais de dois milhões de veículos.

Um dos maiores serviços de streaming de música, com mais de 100 milhões de canções, a plataforma chegará aos carros por meio de uma atualização de software remota, conhecida como “over-the-air”.

No Brasil, proprietários dos modelos EX90, XC90, S90, XC60, S60, V60, XC40, EX40 e EC40 de 2020 em diante já podem fazer a atualização. 

Novo lançamento da Volvo no Brasil

Um dos principais lançamentos da marca, programado para estrear no mercado nacional no último trimestre, o EX60 já chegará com a tecnologia.

Entre seus pontos fortes estará a autonomia: na configuração P10, a primeira escolhida para o Brasil, o alcance da bateria de 800V chega a 660 quilômetros. 

"Muitos dos nossos clientes já utilizam o Apple Music em seus smartphones ou em casa. Ao levarmos o Apple Music diretamente para nossos carros, transformamos nossos veículos em um lugar extraordinário para vivenciar a música", afirma Alwin Bakkenes, head global de Engenharia de Software da Volvo Cars.

De acordo com a marca, clientes elegíveis terão três meses gratuitos de Apple Music.

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