Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Gabinete de Netanyahu reage após Mamdani cogitar prisão durante Assembleia da ONU

Prefeito de Nova York afirmou que analisa quais medidas pode tomar caso Netanyahu viaje aos EUA para o encontro

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de julho de 2026 às 16h40.

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou neste domingo, 19, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, após declarações de que o governo municipal estuda a possibilidade de ordenar sua prisão durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), marcada para setembro.

A reação ocorreu depois que Mamdani afirmou que analisa, junto à equipe jurídica da cidade, quais medidas pode tomar caso Netanyahu viaje aos Estados Unidos para o encontro.

Em nota publicada na rede social X, o gabinete de Netanyahu afirmou que o prefeito deveria "concentrar-se em reparar o dano que suas políticas causaram a Nova York" em vez de atacar o líder israelense.

O governo de Israel também comparou Mamdani a Karim Khan, ex-procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), afirmando que ambos tentam desviar a atenção pública ao direcionar críticas contra Netanyahu.

As declarações do prefeito foram dadas em entrevista ao jornal The New York Times. "Acredito que o primeiro-ministro Netanyahu pertence a Haia. Ele é um criminoso de guerra que foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional", afirmou Mamdani.

Segundo o prefeito, a administração municipal está avaliando quais são os limites legais da atuação da cidade e da polícia de Nova York diante da eventual presença de um chefe de Estado estrangeiro durante a Assembleia Geral da ONU.

"Seja lá o que a lei me permitir fazer na cidade de Nova York, é isso que faremos", disse.

Mandado do TPI está no centro da disputa

As declarações fazem referência ao mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional em 2024 contra Benjamin Netanyahu. O tribunal acusa o premiê israelense de crimes de guerra e crimes contra a humanidade relacionados à ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

O gabinete de Netanyahu voltou a contestar a legitimidade da decisão e afirmou que o TPI não possui jurisdição sobre Israel nem sobre os Estados Unidos.

O governo israelense também voltou a atacar Karim Khan, responsável pelo processo à época, afirmando que o mandado foi emitido pouco antes de se tornarem públicas acusações de abuso sexual contra o então procurador, tese já apresentada anteriormente por Israel para questionar a credibilidade da investigação.

A Assembleia Geral da ONU reúne anualmente chefes de Estado e de governo em Nova York, tornando a eventual presença de Netanyahu um novo ponto de tensão diplomática em meio ao conflito no Oriente Médio.

(Com AFP)

Acompanhe tudo sobre:Benjamin NetanyahuIsraelNova York

Mais de Mundo

Tudo sobre o incêndio na Espanha que já desabrigou 700 pessoas

EUA enviam caças F-16 e F-35 ao Oriente Médio e ampliam pressão sobre o Irã

Terremoto deixa ao menos seis mortos e mais de 30 feridos no Peru

Andrew Tate é preso nos EUA após pedido de extradição britânico

Mais na Exame

Esporte

Trump chega à final da Copa e diz: 'É difícil apostar contra Messi'

Mundo

Tudo sobre o incêndio na Espanha que já desabrigou 700 pessoas

Brasil

Lula cresce entre independentes e Flávio perde força na direita: os detalhes da Quaest

Pop

Quem é IShowSpeed? Influenciador abre cerimônia da final da Copa