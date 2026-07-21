Nova série de 'The Big Bang Theory' coloca Stuart no centro de uma aventura sci-fi

O universo de "The Big Bang Theory" está prestes a ganhar um novo capítulo. A franquia retorna com "Stuart Não Consegue Salvar o Universo", série derivada que coloca o dono da loja de quadrinhos, Stuart Bloom, no centro da história e aposta em uma mistura de comédia, ficção científica e multiverso. A produção já ganhou seu primeiro teaser e estreia em setembro.

Quando estreia?

A série chega ao catálogo da HBO Max na próxima quinta-feira, 23, com lançamento dos dois primeiros episódios. A temporada contará com dez capítulos, disponibilizados semanalmente.

Qual é a história?

A trama acompanha Stuart Bloom tentando impedir que o universo entre em colapso após usar um dispositivo desenvolvido por seus antigos amigos. A falha abre portais para múltiplas dimensões, permitindo o encontro de versões alternativas de personagens conhecidos pelos fãs.

Ao longo da jornada, Stuart recebe a ajuda de Denise, Bert e Barry Kripke para atravessar diferentes realidades e enfrentar consequências inesperadas da experiência. A proposta amplia o universo da franquia ao explorar elementos típicos da ficção científica que sempre fizeram parte das referências da série original.

Elenco reúne rostos conhecidos

Kevin Sussman retorna como Stuart Bloom, personagem apresentado ainda nas primeiras temporadas de "The Big Bang Theory". Lauren Lapkus volta como Denise, Brian Posehn interpreta novamente Bert Kibbler e John Ross Bowie reprisa o papel de Barry Kripke.

O teaser também confirma participações especiais de personagens clássicos em versões alternativas. Entre eles estão Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter e Penny, reforçando a ligação direta com a série que deu origem ao derivado.

Confira:

Criadores explicam a proposta

Em entrevista à Rolling Stone Brasil, o cocriador Bill Prady afirmou que a ideia surgiu da vontade de levar os personagens para uma narrativa diferente, sem abandonar a essência da franquia.

Segundo ele, a série permite explorar possibilidades que seriam difíceis dentro do formato tradicional de sitcom. O uso do multiverso abre espaço para encontros inusitados, novas versões dos personagens e situações que expandem o universo criado ao longo de quase duas décadas.

“É ficção científica, mas é uma comédia. Então você mistura o humor de "The Big Bang Theory" com situações de altíssimas apostas”, revelou. “Cada episódio é completamente diferente do anterior, e a gente se mete em situações realmente loucas. Foi muito divertido de interpretar”.

Um novo capítulo para a franquia

Após o enorme sucesso de "The Big Bang Theory", que terminou em 2019 após 12 temporadas, a franquia passou a explorar diferentes momentos e personagens de seu universo. O primeiro derivado foi "Jovem Sheldon", lançado em 2017, que acompanhou a infância de Sheldon Cooper no Texas e se tornou um fenômeno de audiência ao longo de sete temporadas. A série expandiu a história da família Cooper e apresentou personagens que conquistaram o público.

Com o fim de "Jovem Sheldon", a história continuou em "Georgie e Mandy: Seu Primeiro Casamento", em 2024, centrada no irmão mais velho de Sheldon e em sua relação com Mandy enquanto enfrentam os desafios da vida adulta e da criação da filha. A produção manteve o formato de sitcom com plateia e preservou o tom de humor característico da franquia.

Agora, "Stuart Não Consegue Salvar o Universo" amplia esse legado por uma perspectiva diferente. Em vez de revisitar o passado da família Cooper, a série retorna ao grupo original para acompanhar Stuart Bloom em uma aventura que mistura comédia, ficção científica e realidades paralelas, abrindo espaço para novas histórias dentro do universo de 'The Big Bang Theory'.